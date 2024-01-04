بعد ظهور الجديري المائي|التعليم تتيح تأجيل امتحانات طلاب المدارس المصابين بأمراض معدية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم السماح بتأجيل امتحانات نصف العام لطلاب المدارس المصابين بأي أعراض لأمراض معدية مثل الجديري المائي، بحيث يؤدي الطالب المصاب امتحاناته بشكل مؤجل في الترم الثاني، في حالة احتياج حالته لذلك وفقا لتوصيات الزائرة الصحية الموجودة في المدرسة.

وفي إطار حديثها عن ظهور أي أمراض معدية سواء الجديري المائي أو غيره في أي مدرسة أثناء سير امتحانات نصف العام، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في حالة اكتشاف أعراض خفيفة تسمح بأداء الطالب للإمتحان بدون تأجيل ، سيتم عزله في لجنة خاصة - إذا رأت الزائرة الصحية عدم خطورة ذلك - ليكون بعيدا عن زملائه لأداء الامتحان؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنها وجهت تعليماتها الروتينية المعتادة لجميع مدارس الجمهورية، لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة طوال فترة امتحانات نصف العام للحفاظ على سلامة الطلاب من الامراض المعدية المصاحبة لفصل الشتاء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس ملتزمة بتنبيهات توفير النظافة والتهوية الجيدة في جميع لجان امتحانات نصف العام، كما تم التنبيه على الطلاب بأن يلتزم كل طالب باستخدام أدواته الشخصية فقط ، وبعض المدارس نصحت الطلاب بارتداء الكمامات.

وكان شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الجديري المائي لم ينتشر بين طلاب المدارس بشكل مخيف مثلما اعتقد البعض وانه لا داعي للقلق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة رصدت حالة واحدة مصابة بمرض الجديري المائي في إحدى المدارس وبناءا عليه حذرت المديريات التعليمية في خطاب رسمي من خطورة انتشار الجديري المائي في المدارس وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة انتشاره بين طلاب المدارس ، قائلا “إجراءات عادية والوضع مش خطير”.

وشدد “زلطة”، على أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة لمتابعة اي خطر يهدد سلامة طلاب المدارس ، مشيراً إلى توفير زائرة صحية في كل مدرسة للتعامل مع اي اعراض تظهر على الطلاب

وكان قد تسبب خطاب رسمي أرسلته وزارة التربية والتعليم لمديريات التربية والتعليم خلال الساعات الاخيرة ، في إصابة أولياء الأمور بحالة من القلق ، حيث أفاد الخطاب بأنه بالمتابعة اليومية لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية تبين انتشار مرض الجديري المائي بين طلاب المدارس في عدد من المحافظات.

قرار عاجل من التعليم الان

وأكد الخطاب الرسمي الذي أرسلته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمديريات التعليمية أنه على الفور أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية شددت خلالها على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي ، مع اعتبار الأمر هام وعاجل.

وزارة الصحة تكشف تفاصيل مرض الجديري المائي

ومن جانبها .. قالت وزارة الصحة والسكان ، إن الجديري المائي يعتبر أحد الأمراض الفيروسية الشائعة، وهو مرض شديد العدوى يصيب الأطفال بشكل عام.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، من خلال النموذج الخاص بالأمراض المعدية، إن عدوي الجديري المائي تحدث غالبا خلال فصلي الشتاء والربيع موضحة ومسبب المرض فيروس (Varicella Zoster).

وأشارت وزارة الصحة والسكان ، إلي أن فترة حضانة الجديري المائي : تتراوح من 2-3 أسابيع، و فترة العدوى: تبدأ من يومين قبل ظهور الطفح حتى اخر قشرة للحبيبات ( من 3- 10 ايام).

وقالت الوزارة إن مصدر العدوى : الانسان المريض او حامل الفيروس ، وينتقل عن طريق الرذاذ من الفم والانف من شخص مصاب.

أعراض الجديري المائي

ارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

في اليوم التالي يبدأ ظهور طفح جلدي في كل أجزاء الجسم على شكل بثور وحويصلات مع وجود حكة جلدية شديدة.

ألم بالبطن ، ألم بالحلق ، صداع مع الشعور بالتعب والارهاق العام.

طرق الوقاية من مرض الجديري المائي

التهوية الجيدة لاماكن التجمع داخل او خارج المنشأة التعليمية.

تغطية الفم والانف عند العطس أو السعال.

غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار.

عدم المشاركة في استخدام أدوات الشخص المصاب.

الالتزام بالمنزل عند ظهور الأعراض ومحاولة الابتعاد عن المحيطين بالمنزل قدر المستطاع والحد من الاختلاط مع الآخرين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أنه ينبغي رعاية المصاب وينصح بأخذ حمامات ماء دافئ باستمرار في أجواء جيدة ، كما يمكن استعمال بعض المرطبات على الجلد لمنع الهرش وبعض الادوية المهدئة للهرش والحكة بعد مراجعة الطبيب المختص.