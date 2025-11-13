تعرف على أبرز واجبات أعضاء مجلس النواب الجديد 2026

تنتهي الولاية الحالية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وذلك وفقا للمادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ومن المنتظر أن يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس المنتخب حديثا لعقد أولى جلساته ما بين 13 و15 يناير 2026، إيذانا ببدء الفصل التشريعي الثالث، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات وتعيين الأعضاء الجدد.

واجبات عضو مجلس النواب

ومع بدء الدورة الجديدة، يلتزم أعضاء مجلس النواب بعدد من الواجبات والتي تمثلت فيما يلي:

- تأدية اليمين

- حظر التعامل بالذات أو الواسطة فى أموال الدولة

- على عضو المجلس أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم الشركات عن إدارة أى أسهم فى هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تجاوز 60 يوما من اكتسابه العضوية

- لا يجوز للعضو أن يشترى أسهما أو حصص فى شركات إلا فى حالات المشاركة فى زيادة رأسمال شركة قد ساهم فيها قبل اكتساب العضوية أو فى حالة الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية

- وجوب التعامل بالسعر العادل ولا يجوز للنائب الحصول على القروض والتسهيلات الأئتمانية

- فى حالة مزاولة النائب لأى نشاط مهنى أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس

- لا يجوز للنائب أيضا الجمع بين عضوية مجل النواب وغيرها من المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائبه أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية ولا يجوز كذلك أن يعين النائب فى وظائف حكومية أو القطاع العام أو الشركات المصرية أو الاجنبية أثناء مدة العضوية إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل أو كان بحكم قضائى.