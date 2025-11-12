برلماني: تعزيز رواتب المعلمين خطوة أساسية لتحقيق جودة التعليم في مصر

أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن تطوير التعليم المصري لا يكتمل إلا من خلال دعم المعلم وتوفير حوافز مالية ومعنوية له، مشددًا على أن المعلم هو الركيزة الأساسية لأي نهضة تعليمية.

وقال الدسوقي: في تصريح خاص لصدي البلد “رفع مرتب المعلم وتقدير جهوده اليومية داخل الفصول الدراسية يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل أبنائنا. المعلم الجيد هو من يخلق بيئة تعليمية محفزة ويطور مهارات الطلاب، وهذا لا يتحقق إلا إذا شعر بالاهتمام والتقدير.”

وأضاف:“المبادرات التي تتخذها الدولة لتوفير كوادر تعليمية كافية، وتطوير المناهج وطرق التقييم الحديثة، هي خطوات مهمة، لكن لا شيء يوازي دعم المعلم ماديًا ومعنويًا لضمان استمراره في تقديم أفضل أداء.”

وختم النائب تصريحاته قائلاً:“ندعم جميع السياسات التي تضمن للمعلم حقوقه، ونؤكد على أن مكانته ومرتبه يجب أن يعكسا دوره الحيوي في بناء جيل متعلم قادر على المنافسة عالميًا.”