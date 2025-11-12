برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا

أشادت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، بقرار وزارة التربية والتعليم بزيادة عدد أيام العام الدراسي لتتجاوز 185 يومًا، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تحولًا حقيقيًا في تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق الاستفادة القصوى من العملية الدراسية.

وقالت “متي”، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إن تمديد العام الدراسي سيساعد على توزيع المناهج بشكل أفضل، ويمنح المعلمين والطلاب فرصة أوسع للفهم والاستيعاب بدلًا من الحفظ السريع، مشددة على أن جودة التعليم تبدأ من تنظيم الوقت الدراسي واستغلاله بكفاءة.

وأضافت أن القرار يسهم كذلك في تعزيز الانضباط داخل المدارس، ويحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التي تتفاقم عادة بسبب ضغط الوقت وضيق المدة الدراسية.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد أن زيادة عدد أيام الدراسة استثمار حقيقي في الإنسان المصري، مشيرة إلى أن التعليم ليس مجرد مناهج، بل هو عملية بناء فكر وسلوك وقيم تتطلب وقتًا وجهدًا لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.