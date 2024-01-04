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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعارات المعلمين 2024| ننشر شروط التقديم والأوراق المطلوبة والرسوم والموانع

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن إعارات المعلمين 2024 ، بعد أن أعلنت مديريات التربية والتعليم  عن فتح باب التقديم فيها، وفي هذا الإطار ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن إعارات المعلمين 2024 .

شروط إعارات المعلمين 2024

- أن يكون مصري الجنسية

- قضاء 36 شهر في العمل بالتربية والتعليم ، وقضاء 24 شهرا في ذات المحافظة المنقول إليها

- ألا يتجاوز سن المتقدم بطلب الإعارة عن 56 سنة ، ويكون حساب السن على اساس أول أكتوبر 2024

- يشترط الحصول على تقريرين كفء للتخصصية وممتاز للاداريين عن العامين الاخيرين بالتربية والتعليم


- يشترط اداء الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور او الاعفاء منها بصفة نهائية


- للمتقدم للاعارة بوظيفة معلم تربية خاصة ، أن يكون خاصلا على دبلوم التربية الخاصة ويعمل بمدرسة تربية خاصة 


- بالنسبة لخريجي الدراسات التكميلية والمدارس الفنية نظام ال5 سنوات ، لابد من انقضاء 5 سنوات دراسية على اشتغالهم بالعمل كمدربين عمليين

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في إعارات المعلمين 2024

- صورة جواز سفر حديث مع تطابق الوظيفة المدونة بجواز السفر مع الوظيفة المدونة ببطاقة التقدم للإعارة 
- بالنسبة للسيدات : اقرار من الزوج بالموافقة على سفرها بدون اصطحاب الأطفال ، وان كانت آنسة او أرملة أو مطلقة تكون الموافقة من ولي الامر

- عدد 2 طابع مهن تعليمية فئة جنيه لكل طابع

- صورة طبق الاصل من قرار التعيين

- صورة طبق الاصل من اقرار القيام بالعمل بعد التعيين

- صحيفة أحوال إلكترونية للمعلم وصحيفة أحوال ورقية للإداري

- صورة طبق الأصل من المؤهلات الدراسية ، وبيان ث ، ولمعلمي التعليم الصناعي المؤهل بدءا من الدبلوم

- صورة طبق الأصل من نشرة الترقية على معلم ثانوي و وظائف التوجيه الفني والوظائف الإشرافية

- صورة تعديل المسمى الوظيفي ومرور 3 سنوات عليه

- تقارير اداء اخر سنتين

- شهادة صحية معتمدة من جهة حكومية بالخلو من الأمراض والعاهات الجسيمة + مبادرة 100 مليون صحة بها نتيجة تحليل فيروس سي

- صورة بطاقة التجنيد وجهين

- صورة الرقم القومي وجهين أقل سريان حتى 1 اكتوبر 2024 مختومة من المدرسة مدرج ب الوظيفة الحالية المتقدم بها بطلب الإعارة

وتقدم جميع الاوراق المطلوبة للتقديم في إعارات المعلمين 2024 مصورة على ورقة A4 كاملة

رسوم طلب التقديم في إعارات المعلمين 2024

يلتزم المتقدم لـ إعارات المعلمين 2024 بتسديد مبلغ قدره 100 جنيه على طلب الإعارة بموجب ايصال 123 ، بالاضافة لطابع مهن تعليمية بـ 2 جنيه

موانع التقدم لـ إعارات المعلمين 2024

- من قضى بالخارج 8 سنوات فأكثر سواء إعارة أو تعاقد
- عدم انقضاء الفاصل الزمني بعد العودة من إعارة مستكملة أو تعاقد أو منحة أو بعثة تدريبية بالخارج
-المعين بنسبة عجز 5 % كما تنص المادة الخامسة بالقرار الوزاري 265 بتاريخ 10 يوينو 2014 
-من كان محالا للمحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل ، أو صدور عقوبة نتيجة المحاكمة لم تمضي المدة المحددة لمحوها - او عقوبات تأديبية تزيد على 3 أيام 
- من صدر له قرار من أحد المجالس الطبية بأن يؤدي عملاً مخففاً او المرأة الحامل

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إعارات المعلمين 2024| ننشر شروط التقديم والأوراق المطلوبة والرسوم والموانع

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