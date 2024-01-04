رئيس جامعة أسيوط: حظينا بتواجد قوي في الأوساط العلمية الدولية خلال 2023

أكد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي، أن عام 2023 كان حافلًا بالأنشطة والفعاليات التي حرصت من خلالها الجامعة بقطاعاتها المختلفة؛ لمواصلة جهودها وتفعيل دورها التعليمي والبحثي لأبعد مدى، حيث شهدت تطورا غير مسبوق على الأصعدة كافة، العلمية والثقافية والاجتماعية والأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لعدد من القطاعات الجامعية، فضلاً عن المشاركة المجتمعية لخدمة البيئة المحيطة؛ والتي أسهمت في نقلة نوعية فارقة في تطوير دورها التعليمي والبحثي.



وذكرت الجامعة - في التقرير السنوي الذي أعدته اليوم /الخميس/ - أنها حظيت خلال عام 2023؛ بتواجد قوي ومؤثر في الأوساط العلمية العالمية، وأحرزت عدداً من المراكز المتقدمة في التصنيفات الدولية من بينها حصول الجامعة على المركز الأول في مصر في "علوم الهندسة الكيميائية" و"هندسة الإلكترونيات"، والثاني في "الهندسة" بتصنيف شنجهاي الصيني.. كما تم إدراج الجامعة ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف التايمز وفقاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى جانب إدراجها ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف (QS) للاستدامة، بالإضافة إلى تقدم الجامعة في عدد من التصنيفات الدولية، من بينها (تصنيف QS البريطاني، التصنيف العالمي للأداء الأكاديمي URAP 2024، المركز الدولي للتصنيف الأكاديمي للجامعات CWUR).



وأشارت إلى أنه تم إدراج عدد من علماء الجامعة ضمن أفضل 2% من العلماء الأكثر تميزاً في قائمة (ستانفورد) الأمريكية، كما حصلت المجلات العلمية لكليات (التربية، التربية الرياضية، الزراعة) على تصنيف (Q1) في مُعامل التأثير، والاستشهادات المرجعية، للمجلات العلمية العربية (أرسيف – ARCIF) لعام 2023، إلى جانب حصول مجلة كلية التربية للطفولة المبكرة؛ على المرتبة 33 عربياً.



وتميزت الجامعة - خلال عام 2023 - بتطوير واستحداث برامجها الدراسية الخاصة بمختلف الكليات؛ لتصل إلى 27 برنامجاً دراسياً في مختلف المجالات، والتخصصات العلمية، ومنها (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية) بنظام الساعات المعتمدة، والتي تواكب أعلى المعايير الدولية، والثورة الصناعية، ومتطلبات سوق العمل؛ محلياً، ودولياً.



كما وقعت جامعة أسيوط - خلال عام 2023 - عدة اتفاقيات للتعاون مع عدد من الجهات العلمية المحلية والدولية المختلفة، كان من أهمها: توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة سان سباستيان بدولة تشيلي، وبرتوكول تعاون مع اثنين من الجامعات الصينية؛ لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات العلمية، إلي جانب اتفاقية تعاون مع جامعة "مندليف" ومؤسسة "PhosAgro" الروسيتين؛ في مجالات الزراعة الحديثة، وبروتوكولاً للتعاون في مجال الدراسات العليا والبحوث مع جامعة أسوان.



وحرصت جامعة أسيوط، خلال العام المنتهي على إضافة العديد من الافتتاحات، والنقاط المضيئة لسجل إنجازاتها، والتي تضمنت ‏‏افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني، وافتتاح فرع هيئة التمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بجامعة أسيوط، وافتتاح المحلب الآلي، بمزرعة الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة، بعد تطويره، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وافتتاح ملعب النجيل الصناعي لكلية التربية الرياضية، إلى جانب افتتاح مبنى سكن الطلاب (ب) بقطاع المدن الجامعية بعد استكماله بالتجهيزات اللازمة للطلاب المغتربين، وصوبة نباتات الزينة المكيفة" ال multi span (متعددة القباب)؛ بمزرعة الجامعة، وهي الأولى من نوعها، على مستوى كليات الزراعة، بصعيد مصر.



وواصلت جامعة أسيوط جهودها في تطوير القطاع الطبي والنهوض بالمنظومة الصحية للمستشفيات الجامعية محققة طفرة طبية في مستوى الخدمات المقدمة للمرضى ، حيث شهد عام 2023 افتتاح عدد من القطاعات والوحدات، افتتاح قسم جراحة العظام بمستشفى الإصابات بجامعة أسيوط، وافتتاح وحدات بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب الجامعي من بينها: العيادة التخصصية لجراحات ومناظير العمود الفقري، والحبل الشوكي، قسم الأمراض العصبية (سيدات)، وحدة العناية المتوسطة للأمراض العصبية (سيدات)، وإدارة الشئون القانونية بالمستشفى، وكذلك وحدة التدريب والتعليم للتمريض، إلي جانب افتتاح المقر الجديد لمبنى العيادات الخارجية، التابع للإدارة العامة للشئون الطبية، بعد الانتهاء من إجراء عمليات الإحلال والتجديد الكاملة للمبني، وكذلك افتتاح أول وحدة متنقلة للتبرع بالدم على مستوى الصعيد؛ والمقدمة تبرعاً من مؤسسة " وفاءً لمصر"، بالإضافة إلى افتتاح وحدة العناية المركزة، بقسم أورام الأطفال بمعهد جنوب مصر للأورام بعد الانتهاء من تطوير بنيتها التحتية، وتزويد وحدة علاج الآلام المزمنة بأحدث جهاز تردد حراري بخاصية التبريد؛ لعلاج الآلام المزمنة لمرضى الأورام.



وبحسب التقرير ونتيجةً لتضافر الجهود، حصلت المستشفيات الجامعية خلال عام 2023 على النجمة الذهبية كمركز لعلاج الكسور المرتبطة بالهشاشة لأول مرة على مستوى مصر، ودول الشرق الأوسط، كما نجحت معامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفيات جامعة أسيوط في الحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) وهو ما يعد دليلاً دامغاً على تكامل دور الجامعة الخدمي، والتعليمي، والطبي، خاصة في ظل ما توليه الدولة المصرية من أهمية قصوى بكافة القضايا والملفات التي تمس حياة وصحة المواطن المصري.



ونظمت الجامعة - خلال العام المنصرم - عدة قوافل متنوعة من بينها: قافلة بيطرية لقرية بني عديات بمركز منفلوط بالمحافظة، وقافلة تنموية وتوعوية شاملة لقرية شطب بأسيوط تحت عنوان "وصال الخير"، كما استضافت الجامعة مبادرة "100 يوم صحة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمناطق الأكثر احتياجاً في مصر، وتطوير القرى المصرية.



وعلى الصعيد الوطني، كان لجامعة أسيوط حظ وافر في المشاركة في مختلف المحافل القومية والوطنية، وتنظيم عدد من المبادرات والحملات والمسيرات الطلابية الداعمة للقضايا الإنسانية المُثارة على الساحة المحلية والإقليمية، وانعكس هذا التفاعل الإيجابي في إصدار كتاب بعنوان "30 يونيو .. ثورة شعب ومستقبل مصر الحديثة" أعده مركز دراسات المستقبل الجامعي، في إطار احتفالات الجامعة بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، ويتناول إنجازات مصر في المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية، والأمنية، والعمرانية، والصحية، وقطاعات البنية الأساسية المختلفة في ظل الجمهورية الجديدة.



وشهدت الأنشطة الطلابية خلال عام 2023 تطوراً غير مسبوق، انعكس أثره في تنوعها واختلاف اتجاهاتها، وعلى رأسها تفوق طلاب الجامعة، وتميزهم في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، ومشاركتهم في العديد من المحافل العلمية، والمسابقات المحلية، والعالمية، ونجاحهم في تحقيق مراكز متقدمة خاصةً في مجالات: الإبداع والابتكار، التنمية المستدامة، مكافحة الفساد، ولعل أبرزها: فوز الجامعة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة أفضل ورقة سياسات؛ لمكافحة الفساد والجريمة التي نظمتها وزارة التعليم العالي، وحصول الجامعة على جائزة أفضل جامعة ابتكارية على مستوى إقليم وسط الصعيد، في مسابقة (MOSAIC) التي نظمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي، إلى جانب فوز طلاب برنامج نظم معلومات السياسات العامة (PPIS) بكلية التجارة، بالمركزين الأول والثالث.

