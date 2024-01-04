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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت يشارك فى اجتماع مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد

صدى البلد

شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، في اجتماع مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الرئيس الباكستاني عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان والرئيس الأعلى للجامعة، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة إسلام آباد.

وناقش الاجتماع بحضور الرئيس الباكستاني، وبمشاركة عدد من العلماء البارزين أعضاء مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية، من بينهم الدكتور محمد الخشت، تقريرًا حول أداء الجامعة وأنشطتها التعليمية والبحثية.

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جدير بالذكر أن الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد تأسست عام 1980 بدعم من عدد من حكومات الدول الإسلامية من بينها مصر، والمملكة العربية السعودية، وباكستان، وماليزيا، وجزر المالديف، وعدد من المنظمات من بينها منظمة المؤتمر الإسلامي، ويتم تدريس العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية والإنسانية والعلمية الأخرى بالجامعة.

ويشار إلى أن الدكتور محمد الخشت علاوة على عضويته لمجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية، فهو أيضًا عضو في عدد من المؤسسات العالمية والعربية والمصرية، فهو عضو المجلس الأعلى للأكاديمية العسكرية المصرية، وعضو المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وعضو المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وعضو مجلس أمناء أكاديمية الأوقاف المصرية لتأهيل وتدريب الأئمة، وعضو بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة بن راشد، والعضو الدائم بلجنة العلوم والابتكار بجامعة شنغهاي جياوتونج.

رئيس جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة الخشت رئيس جامعة القاهرة الجامعة الإسلامية العالمية

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