215 طالبًا يؤدون الامتحانات إلكترونياً بطب أسنان جامعة السويس الجديدة الأهلية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن ما يقرب من ثلاثة آلاف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات على مستوى كليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، لافتا إلى أنه من المقرر أن تستمر أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك تعليقاً من الدكتور ناصر مندور على سير العملية الامتحانية في أسبوعها الأول للامتحانات النظرية لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وتابع "مندور" أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لإجراء الامتحانات بشكل لائق، وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب، مع المتابعة بصفة مستمرة، لضمان سير الامتحانات بدون أى مشكلات أو معوقات.

ومن جانبه - واصل الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تفقد اللجان الامتحانية، حيث أطمئن على سير عملية الامتحانات بسلاسة ويسر، وقام بالتواصل مع منسقي البرامج، وذلك حرصاً على المتابعة وتلبية احتياجات الطلاب.

كما أكد نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أنه لم يتم استقبال أى حالات مرضية، أثناء امتحانات اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير بكلية طب الأسنان.

وفي سياق متصل - استعرضت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تقرير سير الامتحانات داخل قاعات الاختبارات الإلكترونية بكلية طب أسنان الجامعة الأهلية، أمس الثلاثاء الموافق 2 يناير، حيث أدى 133 طالب وطالبة الامتحانات بمادة فسيولوجيا عامة إلكترونيا، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

شهدت الامتحانات بكلية طب الأسنان تواجد مستمر داخل اللجان من الدكتورة داليا فياض عميد الكلية، والدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرهان نبيه منسق برامج طب الأسنان جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.