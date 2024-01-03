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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة أسيوط تفتح باب الترشح وتعلن الجدول الزمني لشغل منصب عمادة أربعة كليات

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء الموافق 3 من يناير عن فتح باب الترشح، وإعلان الجدول الزمنى لشغل منصب العميد بأربعة  كليات، والتي تضم الهندسة، الزراعة، الاَداب، التربية النوعية.

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وكشف الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة ورئيس اللجنة المختصة بترشيح عمداء  الكليات ومعاهد الجامعة، أنه وفقاَ للجدول الزمنى للترشح فمن المقرر أن يشهد يوم الاثنين الموافق  8 من يناير ، بدء تقديم الأوراق من الراغبين فى الترشح لمنصب عميد الكلية، والذى يمتد حتى السبت 13 من يناير ، فى تمام الساعة الثالثة عصراً، يليه يوم الإثنين 15 من يناير، إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح، على أن يبدأ يوم الثلاثاء 16 من يناير فتح باب التظلمات والطعون، و يتم يوم السبت 20  من يناير الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين بعد فحصها من اللجنة المختصة والبت فيها.

  تقدم الطلبات الى أمانة اللجنة المختصة للترشح بالمكتب الفنى للسيد أ.د رئيس الجامعة جناح (ج) الدور الرابع بالمبنى الإداري، مع اتباع باقى الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى هذا الشأن وفق الجدول الزمنى المعلن .

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
جامعة اسيوط عمداء جامعة أسيوط الدكتور احمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط فتح باب الترشح الجدول الزمني منصب العميد Jobs Education

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