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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التربية الفنية جامعة حلوان تنظم ورشة عمل تدريبية في مجال التوظيفات النسجية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت وكالة خدمة المجتمع بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، ورشة عمل تدريبية في مجال التوظيفات النسجية، بالتعاون مع مؤسسة يونيفاي لذوي الهمم.

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جاء تنظيم الورشة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور نبيل عبد السلام عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة وبإشراف الدكتورة سماح نبيل أستاذ النسيج بالكلية، والدكتورة سماح شوقى مدرس النسيج بالكلية.

وتهدف الورشة إلى تدريب الطلاب على مهارات صناعة التوظيفات النسجية وتطبيقاتها المختلفة، بما يسهم في تنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية والفنية في هذا المجال.

وشهدت الورشة مشاركة العديد من طلاب مؤسسة يونيفاي لذوي الهمم، مما يعكس حرص الجامعة على دمج هؤلاء الطلاب وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لسوق العمل.

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وكالة خدمة المجتمع كلية التربية الفنية جامعة حلوان ورشة عمل تدريبية ذوى الهمم Jobs Education

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