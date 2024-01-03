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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السيد قنديل: افتتاح نادى جامعة حلوان 9 يناير رسميا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي فى بيان للجامعة اليوم عن جاهزية منشآت نادى جامعة حلوان تمهيدا للافتتاح الرسمي له *يوم الثلاثاء الموافق ٩ يناير ٢٠٢٤* برعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ولفيف من بعض الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.
 

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وأكد الدكتور قنديل ان ذلك يأتى في إطار الرؤية التطويرية لجامعة حلوان والتي تقوم على الاستفادة القصوى من امكانياتها المكانية والأكاديمية، وفي إطار توفير أكبر قدر ممكن من فرص التدريب لطلاب الجامعة بكافة تخصصاتهم حيث وفرت الجامعة فرص التدريب لطلاب القطاع الطبي كليات الطب والصيدلة والتمريض ومعهد التمريض من خلال الانتهاء من افتتاح مستشفي بدر الجامعي، وبدء الحفر لإنشاء المجمع الطبى، وتوفير فرص التدريب لطلاب بعض أقسام كليات الفنون والاقتصاد المنزلي من خلال الورش والوحدات الانتاجية كحاضنة الملابس ووحدة الطباعة الرقمية، لذا تستعد جامعة حلوان إلي افتتاح نادي جامعة حلوان، حيث أن مخطط إنشاء النادي الرياضي بجامعة حلوان  لتدريب الطلاب من كليتى علوم الرياضة بالهرم والجزيرة .

واضاف رئيس جامعة حلوان ان النادي يهدف الى تكوين فرق رياضية للمشاركة باسم نادى الجامعة فى أنشطة ومسابقات دولية، وهذا يسهم فى جعل الرياضة مكوناً أساسياً فى العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن إهتمامه الكبير لخروج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بتاريخ جامعة حلوان ولما له من اهمية قصوى للجامعة متمثلة فى الاستفادة من إمكانيات الجامعة المكانية والأكاديمية وذلك بخلق فرص لتدريب الطلاب بكليات علوم الرياضة للبنين والبنات ليصبحوا فى المستقبل كوادر تقوم عليها العملية التعليمية بالجامعة وكذلك التوسع فى ممارسة الرياضة للطلاب ويكون نادى جامعة حلوان ايضا المنفذ الرياضي والترويحي لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

وقد أوضح الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس ادارة النادي والمدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، أن النادي هو القناة التدريبية لطلاب كليات علوم الرياضة للبنين والبنات في مختلف مجالات التدريب كالادارة الرياضية والتدريب والتأهيل الرياضي وعلوم التغذية والحركة الرياضية وتطبيقات علم النفس والاجتماع الرياضي وغيرها، وايضا ليكون المنفذ الرياضي لطلاب الجامعة لرفع معدلات الصحة العامة والممارسة الرياضية والترويحية لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس.

حيث تتميز جامعة حلوان بوجود منشآت رياضية عالية المستوى وتشمل صالة مغطاة مجهزة علي اعلي مستوي وتضم كافة الوحدات اللازمة للتشغيل من غرف خلع ملابس وجيم ومركز صحي وصالة ألعاب السلاح والمنازلات وثلاث ملاعب اسكواش وصالة للمؤتمرات مجهزة بكافة الوسائل التعليمية، فضلا عن الملاعب الخارجية التي تضم استاد كرة قدم وثلاث ملاعب خماسيات كرة قدم وملاعب مفتوحه لرياضات السلة والطائرة واليد والتنس ومضمار لألعاب القوى .

هذا وبدء النادي في اجراءات انشاء فروع النادي بكلا من كلية علوم الرياضة للبنين بالهرم ، وكلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة التي من المقرر أن تكون نادي لجميع الألعاب النسائية وفي غير اوقات التشغيل الاكاديمي ، والملاعب والصالة المغطاة بكلية الهندسة بحلوان والملاعب بكلية الهندسة بالمطرية.

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور ايمن عاشور

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