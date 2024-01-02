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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد 2024

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

عقد مجلس جامعة حلوان اجتماعه الدوري صباح اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ مجلس الجامعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس ثقة الشعب المصري في قيادة الرئيس وقدرته على مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة البناء والتنمية في مصر، والمضي قدمًا في مواصلة الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية ، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

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كما قدم المجلس التهنئة بالعام الميلادى الجديد 2024، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي ويحقق الخير والاستقرار لمصر.

واستعرض الاجتماع الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث أكد الدكتور قنديل على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالحضور لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات، والمتابعة المستمرة لأعمال الإمتحانات والتواجد وسط الطلاب للرد علي تساؤلاتهم واستفساراتهم.

كما تمت التوجيهات برفع حالة الاستعداد في الإدارة الطبية وتشكيل لجان طوارئ والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية في العيادات وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية تشكيل لجنة الطوارئ بكل كلية للتدخل أثناء عقد الامتحانات لحل أى مشكلة طارئة، لتهيئة بيئة آمنة ومريحة للطلاب خلال الامتحانات، مع التأكيد على منع خروج أي طالب من لجنة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المخصص للامتحان.

الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة امتحانات نصف العام 2024 امتحانات نهاية الفصل الدراسي

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