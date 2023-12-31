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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات نهائية بشأن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي القاهرة والجيزة.. إجراءات احترازية.. ارتداء الكمامات خلال امتحانات نصف العام 2024

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية: 

 

أيمن عاشور: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا رائدًا في مجال التعليم العالي والتدريب

 


أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الجهود المبذولة من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، والذي يعكس حجم الإنجازات التي شهدتها الوزارة والتطورات التي قامت بها حرصًا منها على تعزيز ودعم المنظومة التعليمية والبحثية؛ بما يُسهم في تحقيق التقدم والاستدامة وتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيدين الوطني والدولي.

 

قرارات نهائية بشأن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي القاهرة والجيزة

 

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي القاهرة والجيزة.


 

 

إجراءات احترازية|مدارس الجيزة تلزم الطلاب بارتداء الكمامات خلال امتحانات نصف العام 2024


بدأت المدارس استعداداتها لعقد امتحانات نصف العام 2024 ، وأصدرت مدارس محافظة الجيزة عبر صفحاتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تعليمات عاجلة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس خلال فترة امتحانات نصف العام 2024 حفاظًا على سلامة الطلاب .


 


غرامة وحبس 7 سنوات.. عقوبة الغش والترويج لأسئلة امتحانات الجامعات |تفاصيل


تبدأ الجامعات امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وبالتزامن مع الامتحانات تبدأ الجامعات من تحذير طلابها من الغش أو القيام بأي أعمال شغب خلال الامتحانات .

 


أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية القوافل الطبية التي تنظمها المراكز البحثية ودورها في المشاركة الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة الوصول لحلول ذكية للتحديات المستقبلية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة، سواء التعليمية أو الصحية أو الغذائية، وغيرها من الخدمات المُقدمة للمواطن المصري.


 

 

30 صورة ترصد بدء تجهيز لجان امتحانات نصف العام في المدارس


حصل موقع صدى البلد على الصور الأولى لبدء إجراءات تجهيز لجان امتحانات نصف العام في المدارس للعام الدراسي 2023/2024، والمقرر انطلاقها مع حلول شهر يناير 2024 .


 

 

 

 

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