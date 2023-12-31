30 صورة ترصد بدء تجهيز لجان امتحانات نصف العام في المدارس

حصل موقع صدى البلد على الصور الأولى لبدء إجراءات تجهيز لجان امتحانات نصف العام في المدارس للعام الدراسي 2023/2024، والمقرر انطلاقها مع حلول شهر يناير 2024 .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مراعاة إجازات وأعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول امتحانات نصف العام وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 في القاهرة لطلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي وما يعادله في الفترة من الثلاثاء ٢ يناير حتى الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ .

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لطلاب النقل الإعدادي وما يعادله (المهنية ، والرياضية ، الصم ، المكفوفين) من الثلاثاء ٩ يناير حتى الاثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ .

في حين يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية ( العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) من الاربعاء ١٧ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

أما جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لطلاب النقل للتعليم الثانوي فيبدأ من الأحد ١٤ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة، لطلاب النقل للتعليم الفنى من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأحد ٢٤ يناير ٢٠٢٤

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر قرارا بتأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ، نظراً لعدم تلقيه أي تعليمات تشدد على ذلك من لجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أي إجراءات استثنائية طارئة تتعلق بالوضع الوبائي في مصر، لا يملك وزير التربية والتعليم اتخاذها إلا بعد صدور توصيات رسمية من لجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة .

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع الطلاب وأولياء الامور من خطورة الانسياق وراء شائعات تأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ، مشدداً على ضرورة الإلتزام فقط بالبيانات الرسمية التي سيتم الاعلان من خلالها عن أي إجراءات استثنائية طارئة في حالة ما اذا تطلب الأمر ذلك حفاظا على صحة الجميع .

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024

تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2024