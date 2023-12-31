قرارات نهائية بشأن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي القاهرة والجيزة

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي القاهرة والجيزة.

ومن جانبهما حسمت مديريتا التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة قراراتهما النهائية بشأن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 التي استقرت عليه كلا من مديريتي التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة لحسم الجدل.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة "العام"

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة ( العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) يبدأ من الاربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024 وفقا لما يلي :



الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير 2024 : العلوم

الثلاثاء 23 يناير 2024 : الهندسة

الأربعاء 24 يناير 2024 : اللغة الأجنبية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 وفقا لما يلي :

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 21 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)



يجرى امتحان مادتي المستوى الرفيع بمدارس اللغات حسب الجدول المرسل من مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة يوم الخميس 4 يناير 2024 ، ويعفى الطلاب المتقدمون على نظام المنازل من جميع الأنشطة التربوية والحاسب الآلي

ويختار الطالب نشاطين من قائمة الأنشطة الإختيارية وفق ميوله واهتماماته وقدراته ويكون التقويم عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي وتخطر لجنة النظام والمراقبة بالنتيجة

منع الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

حيث أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يتعلق بآلية انعقاد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، توجيهات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، بسرعة إعلام الطلاب بآلية اجراءها مبكرا سواء بوكليت أو بالطريقة المعتادة مثل العام الماضي .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مديري المديريات التعليمية بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، مؤكداً على أن الوزارة لن تسمح بالغش أو التسريب، وأنه على كل مديرية تعليمية الالتزام بضوابط الامتحانات ومنع الغش، و وجه الوزير بضرورة إعلام الطلاب مبكرًا بطريقة تطبيق الامتحان.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وآلية عقدها ، ومراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الإمتحانات ومواجهة أي أعمال غش.

الأوراق المطلوبة للتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

شهادة ميلاد كمبيوتر + 2 صورة منها

7 صور حديثة خلفية بيضاء مطبوع تحتها الاسم

إيصال المصروفات الدراسية + صورتين من الايصال

إيصال رسم الامتحان 158 جنيها

الإستمارة الإلكترونية

طابع تعليمي فئة 10 جنيهات

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024