إجراءات احترازية|مدارس الجيزة تلزم الطلاب بارتداء الكمامات خلال امتحانات نصف العام 2024

بدأت المدارس استعداداتها لعقد امتحانات نصف العام 2024 ، وأصدرت مدارس محافظة الجيزة عبر صفحاتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تعليمات عاجلة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس خلال فترة امتحانات نصف العام 2024 حفاظًا على سلامة الطلاب .

تنبيهات لتطبيق الاجراءات الاحترازية في المدارس

فعلى سبيل المثال وجهت مدرسة الأورمان الثانوية بالعجوزة التابعة لمديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، تنبيهات عاجلة لطلابها ، شددت خلالها على ضرورة اتباع الاتي خلال فترة امتحانات نصف العام 2024 :

ضرورة ارتداء الكمامة

إحضار مطهر

ضرورة إحضار جميع الأدوات الشخصية مثل زجاجة المياه والأدوات المدرسية

لن يسمح نهائيًا بتبادل أي أدوات شخصية بين الطالبات

طوال فترة الامتحانات الحضور بالزى المدرسى

ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ

لن يسمح للطلاب بدخول المدرسة دون الالتزام بجميع التعليمات

يأتي إعلان بعض المدارس عن تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال فترة امتحانات نصف العام 2024 ، بعد أن أصدرت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب والمعلمين في المدارس خلال فترة امتحانات نصف العام 2024

حيث شملت التعليمات التي تلقتها مدارس محافظة الجيزة ما يلي :

تعقيم المدارس يوميا خلال فترة الامتحانات

توعية الطلاب بالسلوكيات الصحية بالمدارس وتجنب الاختلاط

مخاطبة التأمين الصحي لتوفير زائرة صحية داخل المدارس فترة الامتحانات

الحرص على التباعد الجسدي بين الطلاب اثناء الامتحانات

يتم التنبيه على أولياء أمور الطلاب بإحضار ادوات شخصية لكل طالب (كمامة ومطهر)

ابلاغ الزائرة الصحية عن اي حالات مرضية تصيب الطلاب للتعامل معها

إجراءات إحترازية في المدارس

جدير بالذكر أنه نظرًا لعدم إعلان وزارة الصحة ولجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء عن وجود أي خطورة على الطلاب من عقد امتحانات نصف العام 2024 بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ، فقد قررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات نصف العام 2024 في موعدها وفقا للجداول المعلنة في جميع مديريات التربية والتعليم ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية العادية المعتادة في المدارس طوال فترة امتحانات نصف العام 2024

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال بشأن تأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر قرارا بتأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ، نظراً لعدم تلقيه أي تعليمات تشدد على ذلك من لجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء .

وأضاف المصدر ، أن أي إجراءات استثنائية طارئة تتعلق بالوضع الوبائي في مصر ، لا يملك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذها إلا بعد صدور توصيات رسمية من لجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة .

وأكد المصدر ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحذر جميع الطلاب وأولياء الامور من خطورة الانسياق وراء شائعات تأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ، مشدداً على ضرورة الإلتزام فقط بالبيانات الرسمية التي سيتم الاعلان من خلالها عن أي إجراءات استثنائية طارئة في حالة ما اذا تطلب الأمر ذلك حفاظا على صحة الجميع .