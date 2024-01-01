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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط يحتفي بالفائزين في مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي القدرات الخاصة

جامعة اسيوط
جامعة اسيوط

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين 1 يناير، طلاب الجامعة من ذوي الهمم؛ لتهنئتهم لحصولهم  على عدد من المراكز المتقدمة خلال مشاركتهم  المتميزة فى مسابقة "المواهب الذهبية"، لذوي القدرات الخاصة في دورتها السادسة؛ وذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وتأهيلهم للفوز وإحراز مراكز متقدمة.


  وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن مسابقة "المواهب الذهبية"  لمتحدي الإعاقة، تبعث برسالة أمل لمتحدي الإعاقة لتزيد من ثقتهم بأنفسهم، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم للتنمية الإقتصادية والإجتماعية"، تحت إشراف الدكتورة هادية صابر.

 
  وهنأ الدكتور المنشاوى، الطلاب الفائزين، معرباَ عن  بالغ سعادته بهذا النجاح والانجاز الذي تحقق و التمثيل المشرف لجامعتهم، مشيرًا إلى أن أبناء الجامعة من ذوي الهمم استطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة في المسابقات المتنوعة على مستوى الجمهورية، وحصدوا مراكز متقدمة، لافتاً أن إدارة الجامعة تساند أبنائها الطلاب من ذوي الهمم وتدعمهم دائمًا، وتحرص علي تنمية مهاراتهم في كافة الأنشطة، إلى جانب تشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذج يحتذى به، وتوظيف طاقاتهم واستثمارها في مختلف المجالات، لمواصلة  التميز والتفوق بحياتهم العلمية والعملية.


  وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، إلى حرص إدارة جامعة أسيوط، على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب من ذوي الهمم، وهو ما تم ترجمته من خلال أنشطة مركز  رعاية الطلاب ذوى القدرات والاحتياجات الخاصة بالجامعة وتأهيلهم و تدريبيهم على المشاركة فى مختلف المسابقات و المحافل القمية.


  وأشارت الدكتور أمنية محمد إبراهيم أن الوفد ضم الطالبة هايدي محمد عبد الصبور  الحاصلة على المركز الأول في "الغناء الفردي"، والدرع الذهبي وشهادة تقدير ومبلغ مالي (3000) ، وأعضاء فريق كروماتيك التابع لمركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والإحتياجات الخاصة والحاصل على المركز  الثاني فى مجال "غناء جماعي" ، و الدرع الذهبي وشهادة تقدير ومبلغ مالي (3000).


  حضر اللقاء، الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم مدير رعاية الطلاب ذوي القدرات والإحتياجات الخاصة بالجامعة، والدكتور جمال الصاوى المدير الإدارى بالمركز، ومايسترو منتخب الجامعة لذوى الهمم الفنان نصر الدين أحمد، والمايسترو  ياسين العربي.
 

Jobs Education الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الدكتور احمد المنشاوى الدكتورة نيفين الكيلاني الطلاب من ذوى الهمم

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