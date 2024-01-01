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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

بروتوكول تعاون لنشر الثقافة القانونية بين جامعة حلوان والنيابة الإدارية

جامعة حلوان توقع
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية

وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية ويمثلها المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم الأنشطة البحثية، والبحث العلمي.

حيث استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور السيد قنديل بمقر رئاسة النيابة الادارية ووفد جامعة حلوان.

وتتضمن بنود  البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة.

وقد شَهدَ مراسم التوقيع من جانب جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجي، الدكتور عماد أبو الدهب نواب رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفي حسن عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، الدكتور ياسر محمد جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان.

ومن جانب النيابة الإدارية حضر كلا من المستشار عبد الناصر خطاب، المستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة الدكتورة نهى الزيني، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وكذلك المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، المستشار أيمن النَحّال مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أيمن نبيل عبد الهادي مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار ساهر أنور مدير إدارة منظومة المتغيرات المكانية، والمستشار إيهاب عادل - وكيل الإدارة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة سها السعدني - عضو إدارة منظومة المتغيرات المكانية.

وفي ختام فعاليات مراسم البروتوكول تم تبادل الدروع بين المستشار حافظ عباس، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية (2)
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية (2)
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية (3)
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية (3)
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية (4)
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية (4)
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية (5)
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية (5)
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية (6)
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية (6)
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية (1)
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية (1)
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