عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تطوير أداء إدارة البيئة.. رسالة دكتوراه بجامعة السادات

جامعة مدينة السادات
جامعة مدينة السادات

نوقشت اليوم رسالة دكتوراه بجامعة مدينة السادات في ضوء نموذجين عالميين لتطوير أداء إدارة البيئة بوزارة التنمية المحلية بمصر، تحت عنوان "تقييم فاعلية نموذج مكارثي (4MAT) في تطوير أداء إدارة البيئة في ضوء نموذج التميز الأوروبي (EFQM) - دراسة حالة: وزارة التنمية المحلية بمصر".

وأشارت الدراسة العلمية الى توافر معايير التميز في أداء إدارة البيئة بوزارة التنمية المحلية في ضوء معايير النموذج الأوروبي للتميز بدرجة مرتفعة من وجهة نظر عينة من قيادات الإدارة المحلية.

txt

خالد الطوخى يهنئ الرئيس السيسى ومنتسبي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالعام الميلادى الجديد

txt

بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان والمؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية

جامعة مدينة السادات 

وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث محمد عبد الخالق فرج أبو عامر لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات التربوية والإنسانية من معهد الدراسات والبحوث البيئية أن أداء موظفي إدارة البيئة العاملين بالوزارة يحتاج إلى تدريب وتطوير مستمر وذلك لضمان حماية البيئة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأشارت الدراسة التي أشرف عليها وشارك في لجنة التحكيم والمناقشة عدد من المتخصصين في علوم التربية والبيئة بالجامعات المصرية وجهاز شئون البيئة؛ وهم: الدكتورة تهاني محمد عثمان، أستاذ التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة عين شمس، والدكتور عصام جمال سليم، أستاذ الإدارة التربوية المساعد بقسم التقويم بمعهد الدراسات البيئية بجامعة مدينة السادات، والدكتور أشرف عبد الحميد زهران أستاذ تلوث الهواء ورئيس قسم التقويم السابق بمعهد الدراسات البيئية بجامعة مدينة السادات، والدكتور أحمد السيد رخا، مستشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والدكتور أحمد فاروق البري،رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ومستشار وزير البيئة للبنية التحتية السابق، إلى فاعلية نموذج مكارثي في تطوير أداء الموظفين العاملين بإدارة البيئة عبر برنامج تدريبي متخصص في تنمية مهاراتهم واتجاهاتهم ومعارفهم في ضوء النموذج الأوروبي للتميز.

وهدفت الدراسة إلى تطوير أداء إدارة البيئة بوزارة التنمية المحلية من خلال تنمية مهارات الموظفين العاملين بإدارة البيئة عبر برنامج تدريبي قائم على نموذج مكارثي (4MAT) شامل الأهداف التدريبية والمحتوى العلمي والأنشطة، والوسائل التدريبية، وأساليب التدريب، والتقويم، بإضافة إلى المقارنة المعيارية للتطوير في ضوء نموذج التميز الأوروبي الذي أعدته المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، ونشر ثقافة التميز المؤسسي.

كما أوصت الدراسة إلى أهمية تضمين هذا البرنامج في خطة تدريب الوزارة، كما أوصت لجنة الحكم والمناقشة برفع التوصيات من خلال المعهد والجامعة وإرسالها إلى وزارة التنمية المحلية بهدف تطبيقها في الوزارة وتعميم النتائج على الجهات والوزارات المختلفة.

معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة مدينة السادات3
معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة مدينة السادات3
معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة مدينة السادات2
معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة مدينة السادات2
معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة مدينة السادات1
معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة مدينة السادات1
معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة مدينة السادات
معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة مدينة السادات
جامعة مدينة السادات رسالة دكتوراه تطوير أداء إدارة البيئة وزارة التنمية المحلية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون لنشر الثقافة القانونية بين جامعة حلوان والنيابة الإدارية

بحث إنشاء المركز المصري الصيني للتدريب بجامعة الدلتا التكنولوجية

460 طالبا يؤدون امتحانات متطلبات الجامعة بـ طب الإسماعيلية الأهلية

وزير التعليم العالي يوجّه رؤساء الجامعات بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة ومعرض الكتاب الـ55

ترشيحاتنا

استولي علي 3 ملايين جنيه.. إعرف العقوبة المنتظرة لسارق حلمي بكر

بعد إهانته.. حسن شاكوش يفتح النار على محمود العسيلي.. تفاصيل

الأونروا تتهم إسرائيل باعتقال 3 من موظفيها في مخيم البريج

توني بلير ينفي توليه مهمة إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2024 .. واستقبالهم 3 يناير

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء جدا.. مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

بالأحمر الجريء.. ريم مصطفى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

طبيب يكشف حقائق عن الفيروس المنتشر بالمدارس

رانيا يوسف وهيفاء وهبي الأبرز.. شاهد أجرأ إطلالات الفنانات في رأس السنة

فيديو

طفل صغير يقتحم حفل كاظم الساهر ويثير الجدل

صور عائلية وأغنية جديدة.. هكذا احتفل نجوم الفن بليلة رأس السنة 2024

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ