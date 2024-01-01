بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان والمؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية

وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية برئاسة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الصديقية .

وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتى بمثابة المظلة التى تندرج في إطارها خطط وبرامج العمل التنموي خلال الفترة الحالية ولاسيما مع حرص الدولة المصرية على المضي قدماً في تنفيذ هذه الرؤية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتوسع في دمج هذه الأبعاد في منظومة التخطيط فضلا عن نشر ثقافة التنمية المستدامة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد من أجل تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر .

وبناء على ذلك تم توقيع البروتوكول بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون المشترك وتقديم الخدمات المجتمعية بين الطرفين ووفقا لمستويات كل طرف للاستفادة من الخدمات الأهلية التي تقوم بها المؤسسة والمشاركة في كافة مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، صحية ،توعوية ،بيئية وفنية وغيرها .

ويهدف هذا البروتوكول إلى تلبية مطالب الطرفين في المجالات التي يعملان فيهم مع تنوعها

وتدريب الطلاب على العمل الأهلى بهدف الارتقاء بجودة المواطن المصري.

شهد مراسم توقيع البروتوكول من جانب المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية الاستاذة جيهان زكى المدير التنفيذى للمؤسسة.



كما شهد توقيع البروتوكول من جانب الجامعة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.