عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان والمؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية

جانب من الل
جانب من الل

وقع الدكتور السيد قنديل رئيس  جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية برئاسة  الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الصديقية .

وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتى بمثابة المظلة التى تندرج في إطارها خطط وبرامج العمل التنموي خلال الفترة الحالية ولاسيما مع حرص الدولة المصرية على المضي  قدماً في تنفيذ هذه الرؤية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتوسع في دمج هذه الأبعاد في منظومة التخطيط فضلا عن نشر ثقافة التنمية المستدامة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد من أجل تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر .

وبناء على ذلك تم توقيع البروتوكول بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون المشترك وتقديم الخدمات المجتمعية بين الطرفين ووفقا لمستويات كل طرف للاستفادة من الخدمات الأهلية التي تقوم بها المؤسسة والمشاركة في كافة مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، صحية ،توعوية ،بيئية وفنية وغيرها .

ويهدف هذا البروتوكول  إلى تلبية مطالب الطرفين في المجالات التي يعملان فيهم مع تنوعها 
وتدريب الطلاب على العمل الأهلى بهدف الارتقاء بجودة المواطن المصري.

شهد مراسم توقيع البروتوكول من جانب المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية الاستاذة جيهان زكى المدير التنفيذى للمؤسسة.


كما شهد توقيع البروتوكول من جانب الجامعة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ترشيحاتنا

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

في أول أيام العام الجديد.. تظاهرات بالآلاف بتركيا دعمًا للشعب الفلسطيني| فيديو

انضمام مصر والدول العربية زاد هيبة المجموعة.. بوتين يكشف خطط روسيا خلال رئاستها بريكس

بشائر الخير 2024.. حافز تميز علمى للموظف بنسبة7% في قانون الخدمة المدنية

مسؤول إسرائيلي : الجيش يتجه للمرحلة الثالثة من الحرب

وفاة والدة لطيفة بعد صراع مع المرض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ39.. إطلالات أثارت الجدل لـ دنيا سمير غانم

ابنة ممدوح وافي تثير الجدل بفستان زفافها على السوشيال ميديا| شاهد

ياسمين وافى تحتفل بحفل زفافها على شادى عبد السلام .. صور

من غير بيض.. أسرار الطعمية المقرمشة زي المحلات

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ