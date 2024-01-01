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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خالد الطوخى يهنئ الرئيس السيسى ومنتسبي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالعام الميلادى الجديد

جامعة مصر
جامعة مصر

وجه خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيا الله عز وجل أن يبارك جهوده ويسدد خطاه لاستكمال مسيرة العمل والتنمية الشاملة فى بناء الجمهورية الجديدة، وإنجاز كل الأهداف القومية الطموحة.

وحرص خالد الطوخى، أيضا على تهنئة أسرة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بداية من رئيس الجامعة مروراً بعمداء الكليات والوكلاء والأساتذة والإداريين، وجميع العاملين، وصولاً إلى طلاب الجامعة الذين حثهم على بذل أقصى درجات التركيز فى الدراسة، مؤكدا أن العلم هو سبيل التقدم، كما وجههم إلى ضرورة التوسع في القراءة، خاصة التي تساهم في تحسين طرق التفكير وتزيد المعرفة.

وتأتى هذه التهنئة فى إطار اهتمام رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالدور الذي يقوم به جميع العاملين فى الجامعة والنهوض بالمستوى التعليمى وفق أحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الذكية، إذ تعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا علامة مميزة ونقلة نوعية في مجال التعليم العالي في مصر.

وتتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر، من ناحية الإقبال الطلابى وجودة التعليم، كما تعد أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى، ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمى ودولى يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها.

وتتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية، كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن فى مصر.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عبد الفتاح السيسي السيسي الجمهورية الجديدة

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