بحث إنشاء المركز المصري الصيني للتدريب بجامعة الدلتا التكنولوجية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومختلف الجهات والمؤسسات الدولية، من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين، بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية ويعمل على تأهيل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.

وفي هذا الإطار، استقبل الدكتور عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، وفدًا صينيًا من مقاطعة تشونغ تشينغ، لبحث سُبل تعزيز التعاون الدولي بين الجانبين فى المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية المُشتركة، والإستفادة من التجربة الصينية في المجال التقني والتكنولوجي، بحضور الدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم طنطاوي مدير التعاون الدولي بالجامعة.

في بداية اللقاء، أعرب الدكتور عربي كشك عن سعادته بزيارة الوفد التي تهدف إلى بحث سُبل وتعزيز التعاون بين الجانبين، حيث تسعى الجامعة لربط أواصر التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات والشراكات، لتوفير فرص جديدة للتعلم والتدريب، فضلًا عن تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير وإنشاء برامج تعليمية وتكنولوجية وإجراء مشروعات مُشتركة، والتي تُحقق رسالة الجامعة وأهدافها المُتمثلة في التنمية والابتكار والإبداع والتميز والبحث والتدريب، وتوطين الخبرات والتقنيات العلمية الحديثة، وتمكين خريجيها من امتلاك المهارات اللازمة للإلتحاق بسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز الجامعة لدورها المحلي والدولي في مجال التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا.

وتناول اللقاء مناقشة إنشاء المركز المصري الصيني للتدريب التكنولوجي بالجامعة، وتقديم دورات تدريبية وتطوير مهارات الطلاب من خلال تطوير التعليم التكنولوجي والتبادل الطلابي، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في المجالات التكنولوجية المختلفة.

قدًم الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة عرضًا تعريفيًا عن الجامعة، وبرامجها الدراسية، وأهميتها لسوق العمل، فضلاً عن الخدمات التي تُقدمها الجامعة لطلابها، بالإضافة حرص الجامعة على دعم ورعاية الطلاب وتنمية الفكر الإبداعي لديهم، والاستفادة من أفكارهم وتطويرها وتسويق مخرجات الجامعة الإبداعية من خلال إنشاء نادي العلوم والتكنولوجيا ومركز ريادة الأعمال بالجامعة، فضلًا عن الخطط والبرامج المُستقبلية للجامعة.

وعلى هامش الزيارة، تفقد الوفد المعامل الموجودة بالجامعة، وأشادوا بالتجهيزات التكنولوجية والتقنية لها، وما تُقدمه الجامعة من خدمات للطلاب.

يذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية بها 6 برامج تكنولوجية وهي برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس ،تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات ،تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، بالإضافة إلى برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف، وتسعى الى تأهيل طلابها لتلبية متطلبات سوق العمل من خلال تقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميداني.

ضم وفد الزيارة السيد/لى يونغ رئيس مكتب الموارد البشرية والضمان الإجتماعي، السيد/يو بينغ مدير قسم التعاون الدولي للمكتب، السيد/تشو يوان مدير قسم الأبحاث الشاملة لمكتب التأمين الاجتماعي، السيد/تشانغ بان مدير مدرسة كهننغ الفنية العليا، السيد/ سونغ تشى موظف رئيسي من المستوى الأول في قسم بناء القدرات المهنية، والدكتور الصاوي الصاوي أحمد منسق العلاقات الصينية المصرية.