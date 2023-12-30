460 طالبا يؤدون امتحانات متطلبات الجامعة بـ طب الإسماعيلية الأهلية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه تم الانتهاء من امتحانات متطلبات الجامعة لطلاب الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث أدى 456 طالب وطالبة امتحان مدخل إلى علم الجودة يوم 23 ديسمبر، بينما أدى 460 طالب وطالبة امتحان متطلب اللغة الإنجليزية، مشيراً إلى أن الامتحانات عقدت بمعامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب جامعة قناة السويس.

هذا وأوضح الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أنه من المنتظر أن يؤدي طلاب طب الأهلية الامتحانات العملية يومي 23 يناير للفرقة الثانية، و24 يناير للفرقة الأولى.

وتابع "عادل حسن" أن الامتحانات النظرية بكلية الطب لطلاب الفرقة الأولى تنتهي يوم 17 فبراير، بينما تنتهي امتحانات الفرقة الثانية يوم22 فبراير.

ومن جانبها - أشارت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إلى أن الامتحانات النظرية لكليه الطب ستكون

إلكترونيا mcq وجزء نظري meq ورقي.

هذا وتسير العملية الامتحانية داخل كلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بإشراف الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، وبإشراف تنفيذي الدكتورة رانيا مصطفى وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان كُليب منسق برنامج الطب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.