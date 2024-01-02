نائب رئيس جامعة مدينة السادات يتفقد امتحانات الترم الأول بكليتي الصيدلة والتجارة

تفقد اليوم الثلاثاء، الدكتور شريف محمد على، نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب، عملية سير الامتحانات للفصل الدراسى الأول للعام الجامعي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بكلية الصيدلة والتجارة بالجامعة، كان فى إستقباله كلا من عمداء الكليات الدكتور محمد عبد الخالق، عميد كلية الصيدلة، والدكتور ياسر داوود، عميد كلية التجارة .



حرص نائب رئيس الجامعة أثناء جولته على الاطمئنان على انتظام الامتحانات وتيسير أى عقبات تواجه الطلبة أثناء أداء الإمتحانات، كما شدد سيادته على توفير العناية الطبية اللازمة طوال فترة الامتحانات.



واطمأن الدكتور شريف محمد على، خلال الجولة، على اللجان وحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة ، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.



وأشاد نائب رئيس الجامعة، خلال جولته، بالجهود المبذولة والتجهيزات فى كليتى الصيدلة والتجارة، وإنتظام حضور رؤساء اللجان والملاحظين داخل اللجان، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تتم بالتوازي مع العملية الإمتحانية لسرعة إعلان النتائج وفقا المواعيد المقررة لها.

جامعة مدينة السادات

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