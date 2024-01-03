رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

تفقد الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤، رافقه خلال الجولة الدكتور وليد الختام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والأستاذ دكتور تامر أبو النجا وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

خلال الجولة، أطمأن رئيس الجامعة على أعمال الامتحانات لطلاب الجامعة، للتأكد من انتظام سيرها بكل سهولة ويسر.

كما حرص الدكتور طارق عبدالملاك على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، مشيدًا بالهدوء الذى يسود اللجان وتواجد القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب للرد على أى استفسارات.

وأكد، أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لإجراء الامتحانات بشكل لائق وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب والمتابعة بصفة مستمرة، لضمان سير الامتحانات بدون أى مشكلات أو معوقات، والعمل على حلها إن وجدت.

جدير بالذكر أن ما يقرب من ألفى طالب وطالبة يؤدون الامتحانات على مستوى الجامعة، ومن المقرر أن تستمر أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول حتى نهاية الشهر الجارى.