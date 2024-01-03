موقف لدكتور مع طالبة في إحدى الجامعات يثير جدلاً كبيرًا | تفاصيل

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة لدكتور يحمل طفلاً فى إحدى المحاضرات لطلاب الدراسات العليا .

قصة الصورة المنتشرة

انتشرت صورة بشكل كبير خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى لدكتور فى إحدى الجامعات يحمل طفلاً لطالبه لديه داخل المحاضر .

واتضح أن الدكتور قام بذلك بعد أن كان طفلها يبكى فبدلاً من إحراجها أو طلب مُغادرتها للمحاضرة حمله من أجل أن يهدأ وتتمكن الطالبة من التركيز وهذا سبب انتشارها بهذه السرعة تفاعلًا على رد فعل الدكتور .

الصورة المتداولة

تعليق رواد مواقع التواصل الاجتماعى على الصورة

وعلق على الصورة عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى و جاءت التعليقات : المعني الحرفي للّين والرفق "فإن المسلم لينال باللين ما لا يناله بالغلظة والشدة ، كما في الحديث : (حُرِّم على النار : كل هيّن ليّن سهل ، قريب من الناس) صححه الألباني .

و علق الآخر: "ما شاء الله ، تصرف راقي وجميل جداً".

وكتب الأخير: "ربنا يكتر من أمثالك وشكرًا على موقفك الجميل".