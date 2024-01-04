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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحانات أول فصل فى البرامج الدراسية لطلاب جامعة القاهرة الدولية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

بدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة الدولية، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، ووفقًا لجداول كل برنامج وفي إطار حرص الجامعة على أن تسير العملية التعليمية وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي.

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وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات اللوجيستية بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، بداية من مراجعة وتجهيز قاعات الامتحانات والكنترولات ووضع جداول الامتحانات.

وشدد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، مع مراعاة طبيعة كل برنامج ونظام الدراسة به والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب وقياس قدراتهم على الفهم والتمييز.

وأكد الدكتور محمد الخشت، ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة عن استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، بما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة انتظام أعمال الكنترولات بالتوازي مع عقد الامتحانات ليتم التصحيح والرصد بصورة دورية عقب انتهاء الامتحانات لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الدكتور محمد الخشت التعليم المدمج التعليم المدمج بجامعة القاهرة

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