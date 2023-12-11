عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرتا التخطيط والهجرة يدليان بصوتيهما في مصر الجديدة .. صور

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

حرصت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و الهجرة ، منذ قليل ، الادلاء بصوتها الانتخابى  بمدرسة الشهيد مصطفى عميرة بمصر الجديدة .

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

txt

محافظ القاهرة يدلي بصوته الانتخابي بمعهد فتيات مصر الجديدة الأزهري

txt

في أول ساعة من الانتخابات الرئاسية.. حشود كبيرة من الناخبين بلجان التجمع الأول

txt

تفاصيل امتحانات شهادة التحول الرقمي بجامعة القاهرة لطلاب الدراسات العليا

txt

جامعة القاهرة تحذر من الكيانات الوهمية: سنلاحقها

txt

عاشور والخشت يتفقدان جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر ويطمئنان على انتظام الدراسة

txt

مجلس جامعة القاهرة يدعو للمشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة: واجب وطني

قائمة المرشحين
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة  الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة
ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية. 

طريقة الانتخاب الصحيحة
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

 

 

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الحزب المصري الديمقراطي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط هالة السعيد وزيرة التخطيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

بداية التقلبات الجوية والسيول تضرب هذه المناطق| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة

بعلم فلسطين.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برفقة زوجها

ليه وصل 40 جنيه| جنون البصل يعود من جديد.. وهذا موعد انخفاضه لمعدلاته الطبيعية.. الأسباب والتفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة يدلي بصوته الانتخابي بمعهد فتيات مصر الجديدة الأزهري

في أول ساعة من الانتخابات الرئاسية.. حشود كبيرة من الناخبين بلجان التجمع الأول

تفاصيل امتحانات شهادة التحول الرقمي بجامعة القاهرة لطلاب الدراسات العليا

جامعة القاهرة تحذر من الكيانات الوهمية: سنلاحقها

عاشور والخشت يتفقدان جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر ويطمئنان على انتظام الدراسة

مجلس جامعة القاهرة يدعو للمشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة: واجب وطني

إعلام القاهرة تنظم رحلة علمية تدريبية لطلابها إلى جامعة أوتونوما فى إسبانيا

صرف 1000 جنيه مكافأة للأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى الطلبة في جامعة القاهرة

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 2016.. جيش الاحتلال ينفذ عملية إنزال جوي في غزة.. فيديو

مفاجأة .. وليد أزارو على رادار الأهلي لاستعادة نجم الفريق

العاملون بمديريات الزراعة والطب البيطري يتوافدون على الانتخابات لاختيار رئيس مصر القادم

بعثة من جامعة الدول العربية تتفقد لجنة انتخابية بالمعادي| صور

دور كبير للمرأة المصرية أمام لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024

توافد كثيف على لجان الزاوية الحمراء والشرابية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها المثير للجدل| شاهد.. مي كساب قبل وبعد التخسيس

لا تتناولها أبدا.. صورة لقطعة في البانية تخلصي منها فورا

كليوباترا.. سولاف فواخرجي بـ الزي الفرعوني في أحدث ظهور لها

بعد ظهورها بعلم فلسطين.. صور تصدرت التريند لـ ياسمين عبد العزيز

فيديو

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

وسط قطرات المطر.. "الكعبة المشرفة" تتألق في مظهر بديع | شاهد

دنيا عبدالعزيز: هذا الشخص هددني بتشويه وجهي| شاهد

الإضراب الشامل.. شاهد ماذا يفعل العالم العربي والغربي اليوم الاثنين لدعم غزة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ