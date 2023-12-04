عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عاشور والخشت يتفقدان جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر ويطمئنان على انتظام الدراسة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

استقبل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، لتفقد الجامعة الدولية، ومتابعة سير العملية التعليمية والتي انطلقت الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023 - 2024، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ونخبة من كبار أساتذة الجامعة.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور والدكتور محمد الخشت، مباني وقاعات المحاضرات ومعامل الحاسب الآلي للاطمئنان على انتظام الدراسة بالجامعة الدولية والتي تم تجهيزها وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الذكية، كما اطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات.

وفي مستهل كلمته، هنأ الدكتور أيمن عاشور، جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، على بدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية والتي تعد علامة مميزة ونقلة نوعية في مجال التعليم العالي في مصر.p

وقال الدكتور أيمن عاشور، إن جامعة القاهرة الدولية  تمثل صرحا على نفس نسق جامعة القاهرة الأم من حيث قبة الجامعة والمنظر العام والعمل على إحياء علاقتها من خلال علاقات دولية متميزة، ليكون بؤرة إشعاعية للتعليم والبحث العلمي في المنطقة كلها بما يمثل امتدادا طبيعيا لجامعة القاهرة.

txt

مجلس جامعة القاهرة يدعو للمشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة: واجب وطني

txt

إعلام القاهرة تنظم رحلة علمية تدريبية لطلابها إلى جامعة أوتونوما فى إسبانيا

txt

صرف 1000 جنيه مكافأة للأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى الطلبة في جامعة القاهرة

txt

بدء امتحانات "الميدتيرم" بكليات جامعة القاهرة خلال نوفمبر الجاري

txt

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوى لمعهد الأورام بجامعة القاهرة 30 نوفمبر

txt

30 نوفمبر.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى السنوى للمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة

txt

جامعة القاهرة تطلق مبادرة "يسر" لدعم العاملين بالجهاز الإداري

txt

مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة: غلق التسجيل للطلاب 16 نوفمبر القادم

txt

جامعة القاهرة تعلن عن البطولات الرياضية المتاحة خلال الفصل الدراسى الأول

txt

جامعة القاهرة تطلق مبادرة "محميات بلادي" بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية بمصر

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تتمثل أحد محاورها في التعاون مع الجامعات الدولية والمراكز البحثية الدولية بما يساهم في نهضة مصر في التعليم والبحث العلمي في مصر وأفريقيا، مشيرًا إلى ترشيحه الدائم لجامعة القاهرة الدولية لأن تكون وجهة للعديد من الجامعات الأجنبية التي زارت مصر في الفترات الأخيرة بهدف التعرف على الجامعات المصرية المتميزة، حيث حظيت جامعة القاهرة الدولية بردود فعل وانطباعات هائلة من هذه الجامعات والإشادة بتميزها.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور، بالدور الفعال لجامعة القاهرة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ورؤية الدولة خاصة مع وجود العديد من التحديات ولا سيما في الاقتصاد، مؤكدًا أن خريجي وباحثي الجامعات المصرية هم من ينفذ رؤية الدولة 2030، وذلك من خلال تجهيز برامج تعليمية وبحثية بمفهوم جديد في مجالات تدخل ضمن احتياجات الدولة وأقاليمها الجغرافية الـ 7 خاصة وأن مصر تعمل على المنظورين القومي والمحلي، موضحا أنه تم الانتهاء من عقد تحالفات في جميع الأقاليم، وقريبا في إقليم القاهرة الكبرى وستكون جامعة القاهرة مسئولة عنه إلى جانب جامعات وشركات أخرى تمثل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور، أن الدولة المصرية الآن تمتلك زخما في الجانبين الأكاديمي والصناعي، مشيرا إلى الحديث الآن عن أكبر مشروع سيتم إطلاقه لدعم المشروعات البحثية في مصر بمبلغ مليار جنيه، تجسيدا لدور البحث العلمي قاطرة التنمية التى تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها.

وهنأ الدكتور أيمن عاشور، رئيس جامعة القاهرة ومنسوبيها لحدوث طفرة في ترتيبها بالتصنيفات الدولية خاصة في البرامج، ووجود بعض التخصصات ضمن أفضل 50 مركزا عالميا، بما يدعو للفخر كونها تساهم في تحقيق رؤية الدولة من خلال وضع برامج دراسية حديثة، مؤكدا أن البرامج الجديدة تمثل مستقبل التعليم.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على وجود فروع دولية لتطوير العملية التعليمية للرؤية الدولية.

وخلال الزيارة تم عرض فيلم قصير عن جامعة القاهرة الدولية يوثق مراحل إنشائها منذ وضع حجر الأساس لها في أبريل عام 2018 وحتى بدء الدراسة بها في أكتوبر عام 2023، كما قدم الدكتور محمد الخشت عرضًا لفكرة جامعة القاهرة الدولية وأهم الأركان التي تقوم عليها؛ حيث تعد أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية، وتعكس جانبا من النهضة الكُبرى  بقطاع التعليم العالي تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية بإنشاء وفتح مسارات جديدة في مجال التعليم العالي ليُصبح منافسًا لأرقى الأنظمة التعليمية في العالم.

من جانبه، قال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة الدولية تُمثل كيانًا أكاديميًا عالميا جديدا كونها جامعة من الجيل الرابع تعمل بنظام البرامج المزدوجة باللغات الأجنبية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة الدولية تمتلك إمكانيات تضاهي أعرق الجامعات العالمية، وبرامج مشتركة مع عدد من الجامعات ذات السمعة الدولية، كما ستضم بجانب الأساتذة المصريين المميزين عددًا من الأساتذة الزائرين الأجانب وبما يتناسب مع احتياجات البرامج ويرتقي بالمستوى التعليمي والبحثي.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة الدولية تجمع بين نظام البرامج والكليات، وتضم برامج بمواصفات عالمية مشتركة مع عدد من الجامعات ذات السمعة الدولية والهيئات العالمية، وهو النمط الذي جاء متوافقا في جانب كبير مع ما ذهب إليه النمط المقترح من كبرى المكاتب الاستشارية الدولية؛ لافتًا أن الجامعةالدولية تتمتع بمرونة في المفهوم الدولي يمكنه من قبول أنماط دولية جديدة أو مستجدة، ويفتح المجال أمام التعاون الدولي مع مختلف الدول والجامعات العالمية والعربية بدون جمود.

وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة الدولية أصبحت الآن حقيقة ملموسة بعد أن كانت حلمًا، حيث تم وضع حجر أساس الجامعة في أبريل 2018، ليتم تنفيذها على أعلى درجة من الكفاءة من حيث المواصفات الدولية والأكواد العالمية، وتضم أرض الجامعة المباني الإدارية، ومباني الأنشطة التعليمية، والمدرجات، والمعامل، وعددا من المشروعات الأخرى، منها إنشاء مستشفيات عالمية، والذي بدأ بالفعل بإنشاء أكبر مجمع طبي عالمي  للأطفال، وبصدد إنشاء 3 كليات ذات تخصصات جديدة تواكب الثورة الصناعية الرابعة والخامسة وهي: كلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وكلية الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تضم الجامعة منطقة مراكز الأبحاث والعلوم، ومعهدا للتمريض، ومنطقة لريادة الأعمال الذكية، ومنطقة الملاعب الرياضية، كما سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة الدولية تُعد من أهم المشروعات الكُبرى حيث بدأت بالفعل الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023/ 2024 من خلال البدء بـ 18 برنامجا دراسيا دوليا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة بكل من المرحلة الجامعية الأولى "بكالوريوس وليسانس" ومرحلة الدراسات العليا، بهدف تقديم نظام تعليمي متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية بما يحقق التميز العلمي والبحثي من خلال تحقيق الشراكة، وإنشاء محفظة للبرامج الدولية والعمل على مشاريع البحوث والصناعة، وتقديم خريجين متميزين ذوي قدرة تنافسية للعمل داخل مصر وخارجها بما يواكب سوق العمل مع ربطه بالواقع العملي وتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الخريجين.

حضر هذا الاجتماع المهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد محسن العطار مساعد رئيس جامعة القاهرة للشئون الأكاديمية للفرع الدولي لجامعة القاهرة، والدكتورة هبة نوح مساعد رئيس الجامعة للشئون الإدارية بالفرع الدولي، ولفيف من قيادات الوزارة.

الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي العملية التعليمية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

500 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد الزيادة الأخيرة وهذا سعر عيار 21 الآن

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

الأفضل في مصر| بالأسماء.. الزمالك يجهز فريق الأحلام في يناير بـ 5 صفقات حديدية

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة القاهرة يدعو للمشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة: واجب وطني

إعلام القاهرة تنظم رحلة علمية تدريبية لطلابها إلى جامعة أوتونوما فى إسبانيا

صرف 1000 جنيه مكافأة للأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى الطلبة في جامعة القاهرة

بدء امتحانات "الميدتيرم" بكليات جامعة القاهرة خلال نوفمبر الجاري

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوى لمعهد الأورام بجامعة القاهرة 30 نوفمبر

30 نوفمبر.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى السنوى للمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة تطلق مبادرة "يسر" لدعم العاملين بالجهاز الإداري

مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة: غلق التسجيل للطلاب 16 نوفمبر القادم

ترشيحاتنا

أمريكا قلقة من تصعيد العنف بفلسطين.. تفاصيل مكالمة نائبة بايدن مع رئيس الاحتلال

5 شهداء.. حصيلة القصف الإسرائيلي لمسجد شرق غزة

حقيقة علاج المحسود بماء وضوء الحاسد.. علي جمعة يوضح

جريمة في عين شمس| عاطل يتخلص من سائق توك توك لسرقته

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة نيريم بغلاف غزة

شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال لمنزل وسط غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

أحلى وصفة.. طريقة عمل عجة القرنبيط

طريقة عمل المسقعة المصرية القرديحي

10 فوائد خارقة لتناول اليوسفي

فيديو

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ