عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة القاهرة يدعو للمشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة: واجب وطني

صدى البلد

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد مجلس جامعة القاهرة ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر في الانتخابات.

 

txt

إعلام القاهرة تنظم رحلة علمية تدريبية لطلابها إلى جامعة أوتونوما فى إسبانيا

txt

صرف 1000 جنيه مكافأة للأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى الطلبة في جامعة القاهرة

txt

بدء امتحانات "الميدتيرم" بكليات جامعة القاهرة خلال نوفمبر الجاري

txt

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوى لمعهد الأورام بجامعة القاهرة 30 نوفمبر

txt

30 نوفمبر.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى السنوى للمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة

txt

جامعة القاهرة تطلق مبادرة "يسر" لدعم العاملين بالجهاز الإداري

txt

مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة: غلق التسجيل للطلاب 16 نوفمبر القادم

txt

جامعة القاهرة تعلن عن البطولات الرياضية المتاحة خلال الفصل الدراسى الأول

txt

جامعة القاهرة تطلق مبادرة "محميات بلادي" بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية بمصر

txt

جامعة القاهرة تعلن إطلاق مبادرة محو الأمية الكربونية لمواجهة التحديات البيئية

 

وناقش مجلس جامعة القاهرة، الاستعدادات المُبكرة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، والالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز، مع تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ.

وأشاد مجلس جامعة القاهرة، بالتميز والتقدم المتواصل الذي تحققه الجامعة في التصنيفات الدولية، ودخولها ضمن أفضل 300-400 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات لعام 2023، وتحقيق تقدم كبير في العديد من التخصصات بالدخول ضمن أفضل 100 جامعة عالمية، متصدرة الجامعات المصرية والعديد من الجامعات الإقليمية، وتقدَمها في الترتيب 20% عن السنوات السابقة، ووجودها ضمن أول 1.1% من الجامعات العالمية الراقية واحتلالها المرتبةالأولى على الجامعات المصرية.

ووافق مجلس الجامعة، على بروتوكول تعاون بين الجامعة ونقابة الصحفيين بهدف تنظيم دورات تدريبية لأعضاء النقابة والطلاب، وعقد ورش عمل، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ووافق مجلس الجامعة، على إجراء تعديلات في كل من مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة المعلمين بالصين الشعبية، ومذكرة التفاهم بين كلية العلاج الطبيعي والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأقر مجلس جامعة القاهرة، إجراء تعديلات لتطوير عدد من اللوائح، وهي اللائحة الدراسية لبرنامج الدكتوراه الأكاديمية في "الحوكمة ومكافحة الفساد" المشترك بين كلية الآداب والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، واللائحة المالية والإدارية للبرنامج المُتكامل بنظام النقاط المُعتمدة بكلية طب قصر العيني، واللائحة المالية للبرنامج المُتميز في العلاج الطبيعي بنظام الساعات المُعتمدة بكلية العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى اللائحة المالية بكلية الهندسة لبرنامجي الماجستير المزدوج في التصميم العمراني وإعادة إحياء المناطق التاريخية للمُدن، وماجستير هندسة المخاطر.

كما أقر مجلس الجامعة، التعديلات الخاصة بكل من اللائحة الداخلية بإضافة مُقرر التفكير النقدي كجزء من الدرجات المُضافة للمجموع الكلي بكلية التربية للطفولة المُبكرة، ولائحة قسم الحشرات بكلية العلوم "بعد ضم شعبتي فسيولوجيا الحشرات والخلية، والكيمياء الحيوية والعلوم الجزيئية في الحشرات" لتُصبح ماجستير ودكتوراه فسيولوجيا الحشرات والعلوم الجزيئية، ولائحة الدبلوم المهني في التسويق الالكتروني بكلية الإعلام.

ووافق مجلس الجامعة، على اللائحة المالية للبرامج الخاصة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، واللائحة الإدارية والمالية الخاصة بإنشاء مركز قصر العيني لدعم البحوث والابتكار بكلية طب قصر العيني، بالإضافة إلى إنشاء اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 2023 بكلية الزراعة، وإضافة مقررات اختيارية للائحة الدراسات العليا بكلية الهندسة، بالإضافة إلى اللائحة الدراسية بكلية العلاج الطبيعي لكل من برنامج الدبلومة المهنية في العلاج الطبيعي للإصابات الرياضية "SPT" بنظام الساعات المُعتمدة، وبرنامج الدبلوم المهني في العلاج الطبيعي في العلاج الوظائفي "OT" بنظام الساعات المُعتمدة.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على إنشاء الدبلومة المهنية المُتقدمة للتغذية العلاجية بكلية طب قصر العيني والمُقدمة من قسم الأمراض الباطنة بالاشتراك مع 3 أقسام وهي التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم، والصحة العامة وطب المجتمع، وطب الأسرة.

واعتمد مجلس الجامعة، تقديم 20 منحة من الرسوم الدراسية في الدورة الأولى من برنامج الدراسات العليا بكلية الهندسة في الطاقة الحرارية الأرضية الممول من برنامج الاتحاد الأوروبي + Erasmus، وذلك في إطار التعاقد بين الجامعة والجهة المانحة "Erasmus".

وأقر مجلس الجامعة، دراسات الجدوى المتكاملة والتي تتضمن الإمكانيات المادية والبشرية للعديد من البرامج، منها 3 برامج بكلية الآداب وهي برنامج الماجستير في الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية "برنامج خاص"، وبرنامج دبلوم الترجمة التخصصية في إدارة الأعمال باللغة الفرنسية "برنامج مهني خاص"، ، بالإضافة إلى برنامج الدكتوراه "سياسات الترجمة" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على إطلاق مبادرة "قصرى" بكلية طب قصر العيني كنداء بحثي تنافسي يستهدف شباب الباحثين ويتضمن دعم الأبحاث العلمية التي تخدم الدولة في مجال الصحة وبما يتماشى مع مبادرات الدولة في هذا المجال وفي إطار رؤية مصر 2030.

وأقر مجلس الجامعة، إنشاء مركز تميز حوكمة العمران للمناطق غير المُخططة بالمدن المصرية، كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على منح جوائز لبعض الشخصيات البارزة تقديرا لجهودها وإسهاماتها الفاعلة وأدائها المُتميز في عدد من المجالات الحيوية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

موضوعات متعلقة

إعلام القاهرة تنظم رحلة علمية تدريبية لطلابها إلى جامعة أوتونوما فى إسبانيا

صرف 1000 جنيه مكافأة للأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى الطلبة في جامعة القاهرة

بدء امتحانات "الميدتيرم" بكليات جامعة القاهرة خلال نوفمبر الجاري

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوى لمعهد الأورام بجامعة القاهرة 30 نوفمبر

30 نوفمبر.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى السنوى للمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة تطلق مبادرة "يسر" لدعم العاملين بالجهاز الإداري

مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة: غلق التسجيل للطلاب 16 نوفمبر القادم

جامعة القاهرة تعلن عن البطولات الرياضية المتاحة خلال الفصل الدراسى الأول

ترشيحاتنا

حياة الدلافين بالبحر الأحمر تجذب عدسة نتفليكس العالمية إلى الغردقة

بشهادة كبير التجار| تراجع مرتقب في سعر الدولار.. إجراءات وتدابير حكومية قريباً

البسوا الشتوي واحذروا هذه الظاهرة|الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

الاستخبارات الإسرائيلية: السنوار خدعنا والتفاوض معه ليس في صالحنا

الإحصاء: 152.9 ألف كم إجمالى أطوال شبكة طرق في مصر عـام 2021/2022

الأونروا: غزة تحولت إلى مدينة أشباح بسبب الغارات الجوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذه الأسباب يصاب البعض بالاكتئاب في فصل الشتاء.. فهل أنت منهم؟

ظهور أول حالة في بريطانيا.. أعراض واضحة على المصاب بـ إنفلونزا الخنازير

هل شركات المقاطعة من فعلت ذلك؟| تقليد مشروب سبيرو سباتس بالأسواق

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

فيديو

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

بـ3\4 جمجمة.. أصغر أسير فلسطيني يروي تجربته مع الاحتلال| شاهد

وعهد الله ما نرحل.. أغنية الثورة الفلسطينية تجدد روح المقاومة والصمود

شاهد| إسرائيلية مفرج عنها تدافع عن حماس وتردد أنا دمي فلسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ