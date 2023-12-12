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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوات توعوية وتعريفية بكلية الإحصاء جامعة القاهرة عن قيمة المشاركة بالحياة السياسية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نظمت كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور السيد خاطر عميد الكلية، ندوات توعوية وتعريفية عن معنى وقيمة المشاركة في الحياة السياسية والحق الانتخابي وتمكين المواطن من الإدلاء بصوته بمنتهى الشفافية في مناخ من الحرية.

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‎وتأتي هذه الندوات تحت شعارات (انزل شارك .. مصر هي الأهم) في إطار حرص الجامعة والكلية على توعية الباحثين والطلاب والعاملين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.

‎جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نظمت سلسلة من الندوات لرفع الوعي بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، لا يمكن التفريط فيها، ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.

 

الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت الانتخابات الرئاسية

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