عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب القبول للطلاب الجدد بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة في 30 ديسمبر

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

 

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، عن فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا للفصل الدراسي مارس 2024، وذلك ابتداءً من  السبت الموافق 30 ديسمبر 2023.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن التعليم المدمج هو النظام المطور والبديل للتعليم المفتوح وهو نظام معترف به عالميًا حيث يعتمد على الدمج بين وسائل التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، ويدرس به حاليا في جامعة القاهرة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة.

txt

مع اقتراب الامتحانات .. جامعة القاهرة الدولية تستمر بالنشاط الدراسى

txt

معرض ملابس بأسعار رمزية لطلاب جامعة القاهر.. الخشت: منتجاته عالية الجودة

txt

خطوات تقديم طلب استخراج بيان نجاح للطلاب.. جامعة القاهرة توضح

txt

الأمين العام للجامعة العربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة.. صور

txt

ندوات توعوية وتعريفية بكلية الإحصاء جامعة القاهرة عن قيمة المشاركة بالحياة السياسية

txt

وزيرتا التخطيط والهجرة يدليان بصوتيهما في مصر الجديدة .. صور

txt

محافظ القاهرة يدلي بصوته الانتخابي بمعهد فتيات مصر الجديدة الأزهري

txt

في أول ساعة من الانتخابات الرئاسية.. حشود كبيرة من الناخبين بلجان التجمع الأول

txt

تفاصيل امتحانات شهادة التحول الرقمي بجامعة القاهرة لطلاب الدراسات العليا

txt

جامعة القاهرة تحذر من الكيانات الوهمية: سنلاحقها

من جانبه، أوضح الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، أن المركز يتيح للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي: بكالوريوس التجارة برنامج علوم الأعمال (إدارة الأعمال، والمحاسبة، والتأمين)، وبكالوريوس التربية للطفولة المبكرة (برنامج إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة، وبرنامج إعداد معلمي التربية الخاصة)، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، الدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي)، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية.

وقد حدد المركز عدة شروط لقبول الطلاب الجدد، حيث يقبل الطلاب من حملة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها والدبلومات الفنية بشرط مرور عامين دراسيين على الأقل من تاريخ حصولهم على مؤهلهم الدراسي، ويستثنى من هذا الشرط المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على المؤهل من الدول المقيمين بها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء، كما يقبل المركز الطلاب الحاصلين على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا دون التقيد بشرط مرور عامين دراسيين على مؤهلهم.

كما حدد المركز الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول ببرامجه، وهي صورة المؤهل، وصورة شهادة الميلاد، وصورة الرقم القومي، وصورة الموقف من التجنيد (للذكور المصريين)، كما حدد المركز الأوراق المطلوبة للتسجيل بعد اجتياز اختبار القبول، وهي أصل شهادة الميلاد، وأصل المؤهل الدراسي، وأصل التجنيد للذكور المصريين، و4 صور شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي.

جدير بالذكر أن فروع مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج تنتشر في مختلف محافظات مصر ومنها: المنصورة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والسويس، وقنا، والغردقة، وأسوان، والمنيا، وسوهاج، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية ومنها: السعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان.

الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة الدراسات العليا جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

الحق اشتري.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

مع اقتراب الامتحانات .. جامعة القاهرة الدولية تستمر بالنشاط الدراسى

معرض ملابس بأسعار رمزية لطلاب جامعة القاهر.. الخشت: منتجاته عالية الجودة

خطوات تقديم طلب استخراج بيان نجاح للطلاب.. جامعة القاهرة توضح

الأمين العام للجامعة العربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة.. صور

ندوات توعوية وتعريفية بكلية الإحصاء جامعة القاهرة عن قيمة المشاركة بالحياة السياسية

وزيرتا التخطيط والهجرة يدليان بصوتيهما في مصر الجديدة .. صور

محافظ القاهرة يدلي بصوته الانتخابي بمعهد فتيات مصر الجديدة الأزهري

في أول ساعة من الانتخابات الرئاسية.. حشود كبيرة من الناخبين بلجان التجمع الأول

ترشيحاتنا

يحرقون الحجر والبشر بمباركة بايدن.. لماذا حرب غزة الأكثر دموية بالعصر الحديث؟

بسبب صواريخ حزب الله.. إسرائيل تغلق مستوطنات قرب الحدود اللبنانية

غدًا بطولة السوبر المصري.. «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

لأول مرة.. شركة طيران يابانية تلغي رحلاتها الداخلية بسبب نقص العمالة

جيش الاحتلال: هاجمنا 200 موقع في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في 20 بنكا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة ناهد فريد شوقي.. أحدث ظهور لابنة داليا البحيري وزوجها |تفاصيل

فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن الجريئة والمثيرة بحفل الدير جيست |شاهد

هتكلفك 15 جنيهًا.. طريقة عمل كيك دقيق الذرة

بفستان جميل.. شاهد ابنة داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بـ«الدير جيست»

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ