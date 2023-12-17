خطوات تقديم طلب استخراج بيان نجاح للطلاب.. جامعة القاهرة توضح

أعلنت جامعة القاهرة خطوات تقديم طلب استخراج بيان نجاح لطلاب الفرقة الرابعة من خلال الخطوات التالية.

أولا: الدخول على موقع التحصيل الالكتروني لكلية الحقوق جامعة القاهرة على الرابط التالي

‏https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

اختيار شئون الطلاب ثم اختيار (طلب إفادة بكالوريوس) - واستكمال البيانات ثم الدفع بالكود الذي سيظهر بالنهاية

ثانيا: تجهيز صور واضحة لأصول المستندات التالية على الموبايل او جهاز الكمبيوتر:

- صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء (سيتم وضعها على الافادة)

- بطاقة الرقم القومي

- شهادة الميلاد

- إيصال سداد فوري

- اصل اخلاء طرف التربية العسكرية

ثالثا: إعادة تسمية جميع الصور وجعلها بنفس الرقم القومي الخاص بالطالب.

رابعا: قم بالدخول على الرابط التالي وتقديم الطلب ورفع صور الأوراق

وإدخال البيانات المطلوبة ورفع الصور التي تم اعدادها كل في الحقل المعد له ثم الضغط على إرسال.