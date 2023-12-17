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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوات تقديم طلب استخراج بيان نجاح للطلاب.. جامعة القاهرة توضح

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة خطوات تقديم طلب استخراج بيان نجاح لطلاب الفرقة الرابعة  من خلال الخطوات التالية.

أولا: الدخول على موقع التحصيل الالكتروني لكلية الحقوق جامعة القاهرة على الرابط التالي

‏https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

اختيار شئون الطلاب ثم اختيار (طلب إفادة بكالوريوس) - واستكمال البيانات ثم الدفع بالكود الذي سيظهر بالنهاية

ثانيا: تجهيز صور واضحة لأصول المستندات التالية على الموبايل او جهاز الكمبيوتر:

- صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء (سيتم وضعها على الافادة)
- بطاقة الرقم القومي
- شهادة الميلاد
- إيصال سداد فوري
- اصل اخلاء طرف التربية العسكرية

ثالثا: إعادة تسمية جميع الصور وجعلها بنفس الرقم القومي الخاص بالطالب.

رابعا: قم بالدخول على الرابط التالي وتقديم الطلب ورفع صور الأوراق

وإدخال البيانات المطلوبة ورفع الصور التي تم اعدادها كل في الحقل المعد له ثم الضغط على إرسال.

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