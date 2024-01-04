مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة

علق السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على استقبال الرئيس السيسي وفدا أمريكيا يضم السيناتور "كريستوفر فان هولين" والسيناتور "جيفري ميركلي" عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي.



وقال السفير حسين هريدي،: "تبادل وجهات النظر مع أعضاء الكونجرس الأمريكي سواء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب له أهمية كبيرة على الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط وفي القضية الفلسطينية تحديدا".



وأضاف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "التواصل مع أعضاء الكونجرس الأمريكي في هذا الوقت له أهميته، خاصة وأن أعضاء الكونجرس يتطلعون على حقيقة الموقف المصري وعلى حقيقة الأوضاع في قطاع غزة على ضوء العدوان الإسرائيلي على القطاع".

وأكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق: "مصر تبذل جهودا كبيرة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة".