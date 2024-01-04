حركة فتح: نثمن موقف مصر والأردن الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة

أكد حسين حمايل المتحدث باسم حركة فتح، إن قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال وتنفذ اقتحامات في نابلس وطولكرم وجنين بالضفة الغربية وتدمر بنيتها التحتية.

وقال حسين حمايل في تصريحات لقناة “ القاهرة الإخبارية”، :" قوات الاحتلال تقيم حواجز عسكرية في الضفة الغربية وتتعامل بشكل همجي مع الفلسطينيين وتنفذ اقتحامات بالأقصى".

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح:" نثمن موقف مصر والأردن الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة".

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها دمرت دبابة إسرائيلية من نوع ميركفاه بعبوة "شواظ" غرب المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام عبر حسابها على تليجرام، إنها دمرت دبابة إسرائيلية آخري من نوع ميركفاه بقذيفتي "الياسين 105 " شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.