منذ 7 أكتوبر.. رقم مفاجئ عن أعداد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 22438 شهيدا و57614 جريحا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة بحق عائلات خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 125 شهيدا و318 مصابا.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها دمرت دبابة إسرائيلية من نوع ميركفاه بعبوة "شواظ" غرب المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام عبر حسابها على تليجرام، إنها دمرت دبابة إسرائيلية آخري من نوع ميركفاه بقذيفتي "الياسين 105 " شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام أنها دكت تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون، كما قامت بتفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل وأوقعوهم بين قتيل وجريح شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.