عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير 4 دبابات.. كتائب القسام تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها دمرت دبابة إسرائيلية من نوع ميركفاه بعبوة "شواظ" غرب المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام عبر حسابها على تليجرام، إنها دمرت دبابة إسرائيلية آخري من نوع ميركفاه بقذيفتي "الياسين 105 " شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام أنها دكت تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون، كما قامت بتفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل وأوقعوهم بين قتيل وجريح شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام إنها تستهدف أيضا تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي بمخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ودمرت دبابتي ميركفاه بقذائف "الياسين 105" بمنطقتي المحطة والكتيبة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت كتائب القسام إلى أن مجاهدوها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، كما دكت القوات الإسرائيلية المتحشدة في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات بقذائف الهاون.

كتائب القسام تعلن تدمير دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بوسط قطاع غزة

كتائب القسام تفجر عبوة ناسفة في مجموعة من جنود الاحتلال بـ غزة

كتائب القسام حماس ميركفاه غزة قطاع غزة خانيونس مخيم النصيرات مخيم البريج جنوب قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

للمطلقات.. 5 آلاف جنيه غرامة للزوج المتهرب من النفقة وحالة واحدة لعدم التنفيذ

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

موضوعات متعلقة

كتائب القسام تعلن تدمير دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بوسط قطاع غزة

كتائب القسام تفجر عبوة ناسفة في مجموعة من جنود الاحتلال بـ غزة

ضربات قوية.. كتائب القسام تفجر عبوات ناسفة في قوة إسرائيلية راجلة

لن يزيدنا إلا ثباتا.. كتائب القسام تتوعد الاحتلال الإسرائيلي بعد اغتيال العاروري

ليس العروري فقط.. 7 قيادات من القسام اغتالتهم إسرائيل بلبنان

بقذيفة "الياسين 105".. كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية

ترشيحاتنا

أحمد حسن: زيادة قيمة جوائز بطولة كأس أمم أفريقيا

إنهاء الهيمنة.. 16 دولة جديدة تستعد لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

في المواقع والحقول| إرشاد المزراعين والمربين بالمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني بالمحافظات

مصر والبحرين تبحثان سبل التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع فرجاني ساسي.. تفاصيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ ضربات على مواقع لـ حزب الله في لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جريء.. مي عمر تثير ضجة بإطلالتها | شاهد

إلهام شاهين بإطلالة أنيقة ولافته في أحدث ظهور | شاهد

السعر صادم.. شاهد | فستان بلقيس في رأس السنة

جمال شعبان يكشف الوصايا العشر للتخلص من الكرش نهائيا

فيديو

التعليم تعلن انتشار مرض خطير بين طلاب المدارس المصرية.. وقرار عاجل

لا يصدق.. مقطع فيديو للرئيس الأوكراني يقلب مواقع التواصل

فيديو لا يصدق.. لحظات تحبس الأنفاس لانقلاب طائرة لكرة نار ثم رماداً

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ