كتائب القسام تعلن تدمير دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بوسط قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الخميس، تدمير دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا غرب المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “دمرنا دبابة صهيونية من نوع ميركافا بعبوة شواظ غرب المغازي وسط قطاع غزة”.

وكانت كتائب القسام، أعلنت أمس الأربعاء، تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود جيش الاحتلال بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت: “تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من الجنود الصهاينة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح”.