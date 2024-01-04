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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن تدمير دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بوسط قطاع غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الخميس، تدمير دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا غرب المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “دمرنا دبابة صهيونية من نوع ميركافا بعبوة شواظ غرب المغازي وسط قطاع غزة”.

وكانت كتائب القسام، أعلنت أمس الأربعاء، تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود جيش الاحتلال بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وقالت: “تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من الجنود الصهاينة بمدينة  خان يونس جنوب قطاع غزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح”.

حماس المقاومة الفلسطينية كتائب القسام ميركافا غزة

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