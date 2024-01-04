عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من السعودية بشأن تهجير أهالي غزة

السعودية
السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها :" تؤكد المملكة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".

وفي وقت سابق من اليوم، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالمواقف الدولية المتعاقبة الرافضة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم في قطاع غزة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها عبر صحفتها على منصة إكس، إن الوزارة ترحب بالمواقف الدولية المتتالية التي تدين وترفض تصريحات الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين سموتريتش وبن جفير لتهجير أنباء شعبنا من  قطاع غزة.

البرلمان العربي: اقتراحات تهجير الفلسطينيين خارج غزة مرفوضة ولا عودة لسيناريو النكبة

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحرم سكان شمال غزة من العودة إلى منازلهم

السعودية غزة الاحتلال الاسرائيلي وزارة الخارجية السعودية حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهجير قطاع غزة تهجير الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

حسم الأمر.. شوبير: بيراميدز يخطف لاعب الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

نداء عاجل من حماس للشعوب العربية والإسلامية

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

موضوعات متعلقة

البرلمان العربي: اقتراحات تهجير الفلسطينيين خارج غزة مرفوضة ولا عودة لسيناريو النكبة

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحرم سكان شمال غزة من العودة إلى منازلهم

إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال أرغم المدنيين في غزة على النزوح ثم قصفهم

بعد العقاب الشامل والجماعي في غزة.. أمريكا تغمض عينيها عن انتهاكات إسرائيل|تقرير

بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن تهجير المواطنين من قطاع غزة

سرايا القدس تتبنى هجومًا صاروخيًّا على عسقلان في غلاف غزة

ترشيحاتنا

كتائب القسام تعلن تدمير دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بوسط قطاع غزة

هاني الناظر يكشف الفرق بين «الجدري» و«الجديري المائي».. وهذه وصفة العلاج في المنزل

مالك شركة وفتاة عشرينية.. أول صورة لـ ضحية شقة المعصرة

شاهد.. لحظة قصف مقر الحشد الشعبي في بغداد

على قلب رجل واحد| وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس والكنائس المصرية بعيد الميلاد

بيان عاجل من السعودية بشأن تهجير أهالي غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجاح أول عملية زرع قلب جزئي في العالم.. مفاجأت مذهلة واجهت المريض

70 شخصًا مدفونين بأوضاع غريبة.. اكتشاف مقبرة نادرة من العصور الوسطى بهذا البلد

مين أحلى ؟.. 3 نجمات بنفس الفستان الريش فى رأس السنة

الطبيعة تغضب.. لحظات مرعبة لتحطيم الأمواج سفينة فاخرة بهذه القارة.. فيديو

فيديو

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار باليابان تحبس الأنفاس.. شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ