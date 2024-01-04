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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن تهجير المواطنين من قطاع غزة

فلسطين
فلسطين

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، بالمواقف الدولية المتعاقبة الرافضة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم في قطاع غزة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها عبر صحفتها على منصة إكس، إن الوزارة ترحب بالمواقف الدولية المتتالية التي تدين وترفض تصريحات الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين سموتريتش وبن جفير لتهجير أنباء شعبنا من  قطاع غزة.

وأدانت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، تصريحات الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن جفير، بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان: "إننا نرفض بشدة التعليقات غير المفيدة لوزراء الحكومة الإسرائيلية الذين يقترحون تهجير الفلسطينيون خارج غزة".

وأضافت: "موقفنا واضح… يجب ألا يكون هناك طرد أو تقليص مساحة قطاع غزة".

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