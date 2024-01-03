الخارجية الفلسطينية: نثمن الموقف الفرنسي بشأن تهجير شعبنا



ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين الموقف الفرنسي الذي عبرت عنه وزارة الخارجية الفرنسية الذي أدانت فيه دعوة كل من الوزيرين سموتريتش وبن غفير لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وإعادة انشاء مستوطنات في القطاع واحتلاله.

واعتبر الخارجية الفرنسية دعوة الوزيرين بأنها تصريحات استفزازية غير مسؤولة وتمثل انتهاكاً فادحاً للقانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الاساس، مؤكدةً على أن الشعب الفلسطيني لوحده هو الذي يقرر مصيره ومصير قطاع غزة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

كما دعت الوزارة الفلسطينة الي ضرورة ممارسة ضغوط دولية حقيقية لوقف حرب الإبادة الجماعية على شعبنا كمدخل صحيح لوقف جرائم النزوح والتهجير القسري، وحصول شعبنا على احتياجاته الإنسانية الأساسية بعيداً عن غطرسة وحصار الاحتلال.