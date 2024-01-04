ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الاحتلال على غزة إلى 22 ألف و438 شهيدا

أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، بارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني إلى 22.438 شهيدا و57.614 مصابا.

وأعلنت وزارة الصحة غزة اليوم، الخميس، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة في حق العائلات راح ضحيتها 125 شهيدا و318 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 44 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم، ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2290 شخصا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تسريح 90 جنديًا من الخدمة بسبب صعوبات عقلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 1600 جندي عانوا من أعراض التوتر والخوف وصدمة المعركة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.