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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش شبهك .. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لـ شيكابالا

صدى البلد

علق شريف أشرف لاعب الزمالك السابق على اختيارات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لقائمة الفراعنة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال شريف أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع أحمد علي: "اختيارات روي فيتوريا لبطولة الأمم منطقية بتواجد العناصر الأساسية، والجميع خلف المنتخب لتحقيق طموحات الجماهير بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية".

وأضاف: " القدر أعاد ياسر إبراهيم لقائمة منتخب مصر بعد إصابة أسامة جلال، وفيتوريا يثق في اختياراته الفنية والدليل ضم فتوح رغم عدم مشاركته".

وأكد شريف أشرف أن كل المنتخبات مرشحة للتواجد في المراحل النهائية من البطولة مع منتخب مصر، موضحا أن غانا من المنتخبات المرشحة لحصد بطولة الأمم رفقة السنغال والجزائر والمغرب.

وتابع مهاجم الزمالك السابق: "كنت أتمنى تواجد شيكابالا في قائمة منتخب مصر ليس هناك لاعبا يشبهه ، وزيزو سيكون من النجوم البارزين لمنتخب مصر كونه أفضل لاعب في مصر في المواسم الثلاثة الأخيرة".

وأتم: "فترة التوقف الحالية مفيدة للزمالك للوقوف على المستوى الفني للفريق ، الزمالك يسير بشكل جيد في الكونفدرالية".

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