القطة جايا أخطر من الأسد ومهددة بالانقراض..ما القصة؟

تنتمي القطة جايا إلى فصيلة شرسة من القطط يطلق عليها "القطط ذات القوائم السوداء"، وتعيش في حديقة هوجل في سولت ليك الأمريكية، وعمرها 8 أشهر، وتتميز بفرائها الرمادي الناعم، مع بقع داكنة.



تتواجد هذه القطط عادة في شرق ناميبيا ووسط وجنوب بوتسوانا وجنوب إفريقيا. وتتميز بأنها صغيرة الحجم، ولا يتجاوز وزنها 2 كيلوجرام.

وتزن حوالي 200 مرة أقل من وزن الأسد، لكنها أكثر القطط فتكًا في العالم، وتعتبر قاتلة شرسة وماهرة بمعدل نجاح 60%، حيث يمكنها القضاء على قرابة 14 قارضًا أو طيرًا كل ليلة، في حين أن معدل نجاح الأسود يتراوح بين 20 و25% فقط.



وبالمقارنة مع الفهود، تستطيع هذه القطط، اصطياد فرائس في ليلة واحد تفوق ما تصطاده الفهود في ستة أشهر.



وتُعتبر هذه القطط معرضة للانقراض، وأدرجت في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، مع بقاء أقل من 10 آلاف قطة منها.



وذكرت حديقة حيوان هوجل أن “جايا” أُرسلت إليها بناءً على توصية من اتحاد القطط “ذات الرجل السوداء”.

وأوضحت أن وصولها يمثل خطوة مهمة في الحفاظ على نوعها، وفق ديلي ستار البريطانية.