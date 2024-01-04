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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محمد جبران يفتتح مقر واستراحة نقابة البترول بالإسكندرية

لقاء اليوم
لقاء اليوم

افتتح محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،  ورئيس النقابة العامة للبترول اليوم؛ مقر واستراحة النقابة العامة بمحافظة الإسكندرية بعد تجديده، وذلك لتقديم خدمات أفضل للنقابيين وعمال البترول.

حضر الافتتاح اعضاء المكتب التنفيذى للنقابة للعاملين بقطاع البترول ورؤساء واعضاء اللجان النقابية بمحافظة الإسكندرية .

في مستهل كلمته بهذه المناسبة وجه محمد جبران الشكر  للحضور والنقابيين  والقائمين علي اعمال تطوير وتجديد مقر النقابة بالإسكندرية، مؤكدا ان هذا المقر يعتبر ملتقى للجان النقابية بمنطقة الإسكندرية وتبادل الآراء والخبرات وحل مشاكل العاملين بالمنطقة.

واشاد "جبران" بدور الزملاء الذين ساهمو فى تشييد وتجديد هذا المقر من شركات البترول، وجميع العاملين والنقابيين بهذه الشركات وتوجيهات أعضاء المكتب التنفيذي ونواب الإسكندرية، لتواصلهم المستمر وتذليل الصعاب للخروج بالشكل المشرف الذى يليق بمقر واستراحة النقابة العامة للبترول بالاسكندرية.

واختتم جبران  اللفاء بتكريم النقابيين الذين كان لهم دورا فعالا   في تطوير وتجديد المقر الجديد.

يذكر أن  افتتاح مقر النقابة الفرعية بالاسكندرية يأتي فى اطار خطة النقابة العامة للبترول لتوفير مقرات جديدة لعمال البترول في المحافظات، للتيسير عليهم وتوفير كافة الخدمات.

وكان "جبران" قد قام اليوم بزيارة عددا من شركات البترول في محافظة الإسكندرية، ضمن جولة ميدانية لمؤسسات القطاع للاستماع إلى مشاكل العاملين.

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