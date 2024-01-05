عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نور إيهاب: مبسوطة إني كنت البنت الوحيدة فى فيلم الحريفة

الفنانة نور إيهاب
الفنانة نور إيهاب

كشفت الفنانة نور إيهاب كواليس مشاركتها فى فيلم "الحريفة" مع مجموع من الفنانين الشباب.

وأوضحت نور إيهاب خلال حواره مع برنامج "معكم "المذاع عبر قناة "أون"، أنها كانت البنت الوحيدة التى شاركت فى الفيلم وكان هذا الأمر من أكثر الأشياء التي أعجبتها.

 رقص وغنا 

وتابعت: الفيلم كله رقص وغنا وكرة وقصة حب لطيفه وكيوت.

تدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

الفنانة نور إيهاب الفنانة نور الفنانين الشباب برنامج معكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

ترشيحاتنا

الأردن يقصف أوكار تجار مخدارت مرتبطين بإيران في جنوب سوريا

4 مليارات دولار| البنك المركزي يزف بشرى سارة بشأن احتياطات النقد الأجنبي.. قفزات تاريخية

نور إيهاب: مبسوطة إني كنت البنت الوحيدة فى فيلم الحريفة

الجيش الإسرائيلي يشكل لجنة للتحقيق في "الإخفاقات" المسببة لهجوم 7 أكتوبر

ميدو عن مشاركته في فيلم الحريفة: ماليش خبرة وقولت أجرب

مسئول إيراني: مصرع 11 أفغانيًا في هجوم كرمان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض في أسود.. أول ظهور لمريهان حسين بعد إشاعة علاقة خطيبها بفنانة مشهورة

أفضل مشروب في الشتاء .. طريقة عمل الكاسترد الدافئ

ابنة هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور

صفقات الأهلي الجديدة بأوامر كولر.. العثور على خليفة عبدالمنعم وتحصين نجم الفريق

فيديو

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ