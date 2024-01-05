نور إيهاب: مبسوطة إني كنت البنت الوحيدة فى فيلم الحريفة

كشفت الفنانة نور إيهاب كواليس مشاركتها فى فيلم "الحريفة" مع مجموع من الفنانين الشباب.

وأوضحت نور إيهاب خلال حواره مع برنامج "معكم "المذاع عبر قناة "أون"، أنها كانت البنت الوحيدة التى شاركت فى الفيلم وكان هذا الأمر من أكثر الأشياء التي أعجبتها.

رقص وغنا

وتابعت: الفيلم كله رقص وغنا وكرة وقصة حب لطيفه وكيوت.

تدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.