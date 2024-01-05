واشنطن بوست:الضربة الأمريكية في بغداد تثير شبح إندلاع حرب إقليمية أوسع

ذكرت صيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع في العراق أمس الخميس تثير شبح إندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا.



وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الغارة أسفرت عن مقتل قائد ميليشيا مرتبطة بإيران وخاطرت بتسريع التداعيات الإقليمية لدعم واشنطن للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن لاحتواء إراقة الدماء.

ووقعت انفجارات في الجزء الأوسط من المدينة، مما أدى إلى اهتزاز النوافذ ودفع السلطات العراقية إلى إغلاق الشوارع القريبة. وقالت حركة حزب الله النجباء، وهي ميليشيا أعلنت مسؤوليتها عن عدة هجمات على القوات الأمريكية، في بيان إن نائب قائد العمليات في منطقة بغداد، مشتاق جواد السعيدي، المعروف باسم أبو التقوى، قُتل في غارة على مقر الدعم اللوجستي في شارع فلسطين.



وعندما علم السكان المجاورون أن الانفجار الذي وقع كان صوت قصف أمريكي، قالوا إن المخاوف من وقوع المزيد من أعمال العنف بدأت تزعجهم.. وقالت سارة جمال، 27 عاماً، التي عاشت على بعد عدة بنايات من الغارة: "إنها إشارة إلى أن السلام ليس دائماً". لقد بدأ الأمر في سوريا، ثم لبنان، ثم إيران، والآن هنا. لقد تم جرنا إلى هذا، وليس لنا رأي".



وبينما استهدفت الولايات المتحدة مواقع مرتبطة بالميليشيات في العراق وسوريا عدة مرات في الأشهر الأخيرة، فإن العملية الأمريكية في مثل هذا الموقع المركزي بالعاصمة العراقية نادرة للغاية.. وتنضوي جماعة "حركة حزب الله النجباء" تحت قيادة الجيش العراقي الذي رد بسرعة وبغضب على الضربة قائلا إنها تقوض الاتفاقات بين بغداد وواشنطن.

ووصفت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها الضربة بأنها "ضرورية ومتناسبة"، قائلة إن القائد المستهدف "كان مشاركا بنشاط في تخطيط وتنفيذ هجمات ضد أفراد أمريكيين".



وتكشف الصور التي نشرتها وسائل إعلامية تديرها الميليشيات عن شظايا أسلحة تتوافق مع صاروخ جو-أرض مشترك أمريكي الصنع، أو JAGM، وهو صاروخ جديد تطلقه الطائرات الأمريكية من المقرر أن يحل محل الذخائر القديمة مثل هيلفاير. . ولم تتمكن صحيفة واشنطن بوست من التحقق بشكل مستقل من صحة الصور.



وتصاعد دخان أسود من الأزقة السكنية في مكان الضربات، وتناثرت الدماء والأشلاء البشرية. بكى بعض السكان القريبين. ووعد آخرون بالانتقام من الولايات المتحدة. "لن يبقى أي جندي أمريكي في العراق!" صرخ رجل وأطلق النار من بندقيته في الهواء. ويتمركز حوالي 2500 جندي أمريكي في البلاد، ظاهريا لمنع عودة ظهور شبكة داعش الإرهابية. وينتشر 900 آخرون في عدة مواقع استيطانية في سوريا، وفقا لواشنطن بوست.



وتقول إدارة بايدن إنها تعمل على الحد من التداعيات الإقليمية الناجمة عن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 22 ألف شخص في الأشهر الثلاثة منذ أن شن مسلحو حماس هجمات في جميع أنحاء المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة. وزار المبعوث الدبلوماسي الأميركي عاموس هوشستين لبنان الأربعاء

ومع ذلك، فإن دعم واشنطن لتصرفات إسرائيل مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين قد قدم للجماعات المسلحة في العراق وسوريا حافزا جديدا لمحاولة طرد قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. وقد سجل المسؤولون الأمريكيون ما لا يقل عن 115 هجوما على القوات الأمريكية منذ 17 أكتوبر، تم تنفيذ معظمها بطائرات بدون طيار أو صواريخ أو كليهما.



وفي أواخر الشهر الماضي، بعد هجوم شنته ميليشيات في شمال العراق أدى إلى إصابة أحد أفراد الخدمة الأمريكية بحالة حرجة، شن البنتاجون ضربات انتقامية وقال إنها قتلت على الأرجح عددًا من المسلحين. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، الذي أيد العام الماضي الحاجة إلى وجود قوات أمريكية في العراق لمنع عودة تنظيم داعش، إن الانتقام الأمريكي أدى إلى مقتل أحد أفراد الخدمة العراقية وإصابة 18 آخرين، بينهم مدنيون.



وقال عبد الله في بيان "نعتبر هذا الاستهداف تصعيدا خطيرا واعتداء على العراق بعيدا عن روح ونص التفويض والعمل الذي يتواجد من أجله التحالف الدولي في العراق".

وكانت مسألة الوجود المستمر للقوات الأمريكية قيد المناقشة كجزء من حوار مشترك بين المسؤولين العراقيين والأمريكيين. وبينما تفضل حكومة السوداني ترتيبا يضع البلدين على قدم المساواة، بدلا من الترتيب الذي يعطي مظهر الاستمرار في استضافة الجيش الذي غزا البلاد قبل عقدين من الزمن، فإن واشنطن كانت حذرة من الانسحاب الكامل من واحدة من أهم المسارح رفيعة المستوى في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية.



ووقع الهجوم على أهداف حركة حزب الله النجباء بعد ما يقرب من أربع سنوات من اليوم الذي أمر فيه الرئيس دونالد ترامب باغتيال القائد الإيراني النافذ في ذلك الوقت قاسم سليماني، أثناء مغادرته مطار بغداد مع نظيره العراقي أبو مهدي المهندس.

لقد كان هذا القرار هو الذي دفع إيران والولايات المتحدة إلى شفا حرب شاملة على الأراضي العراقية، حيث أطلقت طهران صواريخ باليستية ضد القوات الأمريكية.

وصوت البرلمان العراقي لصالح طرد أمريكا.

وفي بيان له اليوم الخميس، ناشد قيس الخزعلي، الذي يرأس ميليشيا عصائب الحق المرتبطة بإيران، حكومة السوداني إنهاء المهمة هذه المرة.



وأضاف: "بينما نقر بأن التصريحات والإدانات لم تعد ذات أهمية في مواجهة الجرائم والانتهاكات المتكررة، فإننا نحث الحكومة العراقية على اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء وجود ما يسمى بالتحالف الدولي في العراق". وسيتضمن ذلك "قطع الذرائع التي يستخدمها الأمريكيون لإطالة بقائهم على أرضنا وفي سمائنا".



ولم يتسن على الفور الاتصال بالتحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة، والذي لا يزال لديه عدة مئات من القوات المتمركزة في العراق، للتعليق. لكن من المرجح أن يزيد الهجوم الضغط على الحكومة العراقية للإسراع بإنهاء وجود التحالف، بعد عامين ونصف من انتهاء مهمته القتالية رسميا هناك.



ووصف المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول عبد الله الضربة بأنها "لا تختلف عن الأعمال الإرهابية" وقال إن الجيش يحمل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مسؤولية هجوم على مجموعة تقع تحت قيادته.