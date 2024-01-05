التموين: توريد 100ألف طن قصب من مزارعي كوم امبو وإدفو وأرمنت

منذ بدء موسم الحصاد لعام 2024 وحتي صباح اليوم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توريد نحو 100 الف طن قصب سكر لـ 3 مصانع تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظات الصعيد، تتضمن كوم امبو بواقع 40 ألف طن، و 30 ألف طن لكل من إدفو، وأرمنت، منذ بدء موسم الحصاد لعام 2024، يوم الأحد الماضي وحتي صباح اليوم الجمعة، حيث تم إنتاج نحو 7 آلاف طن سكر من الكميات المستلمة حتي الأن.

واوضحت وزارة التموين أن هناك 4 مصانع أخري تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية ستبدأ في استلام محصول القصب من المزارعين خلال أيام وهم دشنا و قوص و جرجا و نجع حمادي.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الموسم الحالي شهد زيادة في سعر توريد طن القصب بواقع 400 جنيها لتصل إلي 1500 جنيهًا مقابل 1100 جنيهات بالموسم الماضي، بهدف تشجيع المزارعين على رفع معدلات التوريد، كما أنه تم إصدار توجيهات بسرعة صرف مستحقاتهم.

وأكد الوزير أن المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الـ5 أشهر، منوها الي أن الاحتياطي سيتجاوز الخمسة أشهر ، خاصة مع زيادة معدلات التوريد لمحصول القصب، إضافة إلي بدء توريد محصول بنجر السكر والذي يبدأ مارس القادم.

من جهته قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه يتم توجيه كامل انتاج السكر من القصب لصالح البطاقات التموينية بواقع 65 ألف طن شهريًا.

وأكد حسنين أنه يتم طرح كيلو السكر بمنظومة الدعم السلعي بسعر 12 جنيهًا و 60 قرشَا، إضافة إلي توفيره بسعر 27 جنيهًا كحصص اضافية لحاملي البطاقات بواقع 1 كيلو لكل بطاقة تضم 3 أفراد فأقل، و2 كيلو لكل بطاقة تضم 4 أفراد فأكثر.

وأكد اللواء عصام الدين البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية أن الشركة يتبعها 8 مصانع في 5 محافظات (أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ سوهاج ـ المنيا) لإنتاج السكر من القصب والبنجر وهي كوم امبو، ادفو، ارمنت، قوص، دشنا، نجع حمادي، جرجا، أبو قرقاص.

وقال البديوي أن اجمالي المساحة المنزرعة من محصول القصب بلغت 300 الف فدان ، بينما بلغت المساحة الموردة إلي مصانع الشركة 205 ألاف فدان، بتراجع 22 ألف فدان عن العام الماضي، ومستهدف توريد نحو 6.2 مليون طن قصب لانتاج نحو 650 ألف طن سكر، لافتًا إلي أن المخصصات المالية لشراء المحصول من المزارعين تصل إلي 9.3 مليار جنيه.

وأوضح البديوي أن الشركة تستهدف زيادة كميات بنجر السكر والذي يبدأ في مارس المقبل، لتعويض تراجع محصول القصب، منوها لتعاقد الشركة على ما يقرب من 23 ألف فدان بنجر، لتوريد ما يقرب من 600 ألف طن لإنتاج نحو 70 ألف طن سكر أبيض.

وأضاف البديوي أن الدولة قدمت حوافز اضافية لتشجيع المزارعين على التوريد تضمنت توفير المخصبات والمبيدات بالاضافة إلي تعميم حوافز النقل لتشمل المصانع الثمانية التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية بعد أن كانت مقتصرة على مصنعي قوص وجرجا.

وقال الكيميائي صلاح عمر العضو المنتدب الفني لمصانع السكر و التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية خلال جولة تفقدية بمصنع الشركة بكوم امبو في محافظة أسوان لمتابعة توريد محصول القصب من المزارعين، أن الدولة عملت على تعويض النقص في انتاج السكر المحلي من القصب عبر الاستيراد من الخارج بكميات كبيرة لتغطية الاستهلاك المحلي.

وأوضح عمر، أن اجمالي الطاقة الانتاجية لمصانع الشركة من عصر القصب تصل إلي نحو 6.2 ملايين طن، مقسمة ما بين 1.5 مليون طن لمصنع كوم أمبو، ادفو 900 الف طن، ارمنت 900 الف طن ، قوص 1.1 مليون طن، دشنا 500 الف طن ، نجع حمادي 800 الف طن ، جرجا 400 الف طن .

معدلات التوريد اليومية

وأضاف عمر أن معدلات التوريد اليومية لمصنع كوم امبو 15 ألف طن، و ادفو 9 آلاف طن، أرمنت 10 آلاف طن ،و قوص 11.5 ألف طن، و دشنا 8.5 ألف طن، ونجع حمادي 11 ألف طن، و جرجا 6.5 ألف طن، بإجمالي 70 ألف طن يومي لإنتاج 7500 طن سكر أبيض، لافتاً إلي أن المصانع تعمل على مدار الساعة بطاقة 3 ورديات عمل لإستقبال المحصول من المزارعين.

من جهته قال المهندس سامي عبد المطلب رئيس قطاعات مصانع السكر والخشب الحبيبي بكوم أمبو بأسوان أن إجمالي ما تم زراعته من محصول القصب خلال الموسم الحالي بلغ 52 ألف فدان، بما يوازي 1.5 مليون طن قصب، لإنتاج 160 ألف طن سكر بالمصنع ، فضلًا عن انتاج 70 الف طن من مُصاص القصب، لإنتاج الخشب الحبيبي .

وأضاف عبد المطلب، أنه تم تذليل كافة العوائق أمام الموردين لضمان سهولة ويسر دخول وخروج السيارات المحملة بالقصب وعدم تكدسها لاستلام أكبر كميات من المحصول المحلي دون حدوث أي أزمات.

وأكد رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 اشهر لتأمين احتياجات المواطنين.

ونوه الشحات بأنه يتم تسيير حملات يومية بالمحافظات للتأكد من توافر السلع و الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض أسعار السلع.