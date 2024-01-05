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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: الكميات الواردة من تقاوى البطاطس أكثر من 115 ألف طن

صدى البلد

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٧٦ ،  حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة   ٢٩ ديسمبر وحتى ٤ يناير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.


عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عدة اجتماعات مع بعض المسئولين بالوزارة، في أول يوم عمل بالعام الجديد؛ لمتابعة العديد من الملفات الهامة والتي على رأسها المحاصيل الشتوية والحصر الدقيق لمحصول القمح.

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنية بالارشاد الزراعي، وبحث معهم التوسع فى تقديم وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي.

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع العلماء والباحثين من مركزي البحوث الزراعية والصحراء والذين حصلوا على جوائز محلية ودولية خلال العام الماضى في بداية العام الجديد.

هنأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته لهم ولأسرهم، ولجميع المصرين كل خير وسعاده وتقدم.

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية في إطار مبادرة خير مزارعنا لاهالينا  بجودة عالية وباسعار تنافسية واحتفالا باعياد الميلاد المجيد.

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإرشاد والتدريب للعمل رئيسا للمركز.

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بتكليف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية السابق بالعمل مستشارا لوزير الزراعة للسياسات الزراعية ومشرف تنفيذي على محطات شتلات القصب.
تفقد الدكتور سعد موسى المشرف على الادارة المركزية للحجر الزراعى والعلاقات الزراعية الخارجية، عدد من محطات تعبئة وتصدير الموالح لدول العالم المختلفة وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على المشكلات التى تواجه السادة المصدرين.

صرح الدكتور أحمد عضام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى أن الكميات الواردة الفعلية من تقاوى البطاطس حتى تاريخه أكثر من 115 ألف طن ومازالت شحنات أخرى فى طريقها الينا هذا بالإضافة إلى 20 ألف طن ناتج محلى.

نظم كل من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وكروب لايف مصر ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان " أهم العوامل المؤثرة على محصول الفراولة قبل وبعد الحصاد"، كما نظم مركز التدريب بالمعمل برنامج تدريبي لشباب الباحثين بأقسام المعمل المختلفة، كما بلغ اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الاسبوع 6000 عينة.

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، ان اجمالي كميات تقاوي البطاطس المستوردة، والتي تم فحصها خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغت حوالي ٨٦ الف و ١٨٧ طن، بإجمالي عدد عينات ٣٧٢١ عينة، فيما بلغ الاجمالي العام لما تم فحصه من تقاوي بطاطس مستوردة خلال موسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، حوالي ١١٢ الف و ٦٦١ طن، بإجمالي عدد عينات ٤٨١٥ عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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