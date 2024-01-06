عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التنمية الفلسطيني: نتلقى كل المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري

وزير التنمية الفلسطيني
وزير التنمية الفلسطيني

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن الكثير من النازحين انتقلوا إلى محافظة رفح، حتى أصبحت تضم مليون و600 ألف مواطن، 300 ألف منهم، هم سكان مدينة رفح، والذين نزحوا هم الباقين (مليون و300 ألف) إلى المدينة، وهو ما جعل هناك مشاكل كبيرة، سواء على صعيد المراكز الإيوائية ،أو على إمكانية توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية اليومية لهذا العدد الهائل من المواطنين، بما في ذلك الخدمات الصحية. 

القضية الفلسطينية 

أضاف "مجدلاني"، خلال لقاء عبر “زوم” مع قناة القاهرة الإخبارية، أن وزارة التنمية الاجتماعية لديها تنسيق مباشر، ولجنة إشراف مباشر في قطاع غزة، من وزارة التنمية، ووزارة الصحة، والهلال الأحمر الفلسطيني، ومتواجدون أيضا على معبر رفح؛ لاستقبال المواد التي تدخل بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري. 

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، والهلال الأحمر المصري، وتجري عملية تسلم المساعدات بين كل الأطراف، وكل المواد التي تدخل إلينا تكون من خلال التنسيق المستمر. 

القضية الفلسطينية محافظة رفح وزير التنمية مدينة رفح قناة القاهرة الإخبارية التنمية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

موضوعات متعلقة

وزير التنمية الفلسطيني: مواطنو قطاع غزة أصبحوا تحت خط الفقر

الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: صمود الشعب أفشل الحرب الإسرائيلية على غزة

برازيلي الجنسية.. تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك مع مدير فني أجنبي

12 مليون دولار.. تطور مفاجئ بشأن موقف الزمالك من بيع زيزو للشباب السعودي

بسبب عمر كمال عبد الواحد.. تحرك عاجل في الأهلي خوفا من ضياع الصفقة

عقوبة 5 ملايين جنيه وحقيقة تعويم الجنيه في 2024.. أبرز تصريحات متحدث الحكومة بشأن ارتفاع الأسعار

أخبار التوك شو.. مفاجأة بشأن رفع أسعار الكهرباء وتطور أزمة شيرين مع الجمهور العراقي وهجوم على حسن نصر الله لهذا السبب

اللواء سمير فرج: اغتيال صالح العروري سيؤدي لتباطؤ مفاوضات وقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

فشل عسكري .. الغباشي يكشف سبب إخفاق إسرائيل فى السيطرة على غزة

القمة وإيليت.. كل ماتريد معرفة عن أعلى فائدة للشهادات الدولارية في هذه البنوك

ترامب: إيران لم يكن لديها مال تدفعه لحماس وحزب الله أيام رئاستي

تخترق حساباتك وتسرق بياناتك البنكية.. 15 تطبيقا خطيرا تهدد المستخدمين

أسرع دعاء للرزق في فجر السبت.. أدركه بـ 8 كلمات

اكتشاف كنز مذهل لم يلمسه بشر من قبل.. تفاصيل مذهلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثل المطاعم.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية

بفستان مكشوف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

استقبال حافل لأبطال فيلم الإسكندراني .. صور

بفستان جريء.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ