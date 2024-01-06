وزير التنمية الفلسطيني: نتلقى كل المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن الكثير من النازحين انتقلوا إلى محافظة رفح، حتى أصبحت تضم مليون و600 ألف مواطن، 300 ألف منهم، هم سكان مدينة رفح، والذين نزحوا هم الباقين (مليون و300 ألف) إلى المدينة، وهو ما جعل هناك مشاكل كبيرة، سواء على صعيد المراكز الإيوائية ،أو على إمكانية توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية اليومية لهذا العدد الهائل من المواطنين، بما في ذلك الخدمات الصحية.

القضية الفلسطينية

أضاف "مجدلاني"، خلال لقاء عبر “زوم” مع قناة القاهرة الإخبارية، أن وزارة التنمية الاجتماعية لديها تنسيق مباشر، ولجنة إشراف مباشر في قطاع غزة، من وزارة التنمية، ووزارة الصحة، والهلال الأحمر الفلسطيني، ومتواجدون أيضا على معبر رفح؛ لاستقبال المواد التي تدخل بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، والهلال الأحمر المصري، وتجري عملية تسلم المساعدات بين كل الأطراف، وكل المواد التي تدخل إلينا تكون من خلال التنسيق المستمر.